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https://sputniknews.com.tr/20221114/spacex-starlink-icin-twitterda-reklam-yapacak-1063400698.html
SpaceX, Starlink için Twitter'da reklam yapacak
SpaceX, Starlink için Twitter'da reklam yapacak
SpaceX, Starlink için Twitter'da büyük bir reklam kampanyası satın aldı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T08:13+0300
2022-11-14T08:13+0300
dünya
spacex
spacex
starlink
elon musk
twitter
reklam
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Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX, 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldığı ve şu anda CEO olarak görev yaptığı sosyal medya şirketi Twitter'dan temin edilebilen en büyük reklam paketlerinden birini sipariş etti.Sosyal medya işletmesinin dahili kayıtlarına göre kampanya, İspanya ve Avustralya'da Twitter'da SpaceX'in sahip olduğu ve işlettiği Starlink adlı uydu internet hizmetini tanıtacak.SpaceX'in Starlink'i tanıtmak için satın aldığı reklam kampanyasına Twitter "devralma" diyor.İsminin açıklanmasını istemeyen bir mevcut ve bir eski Twitter çalışanına göre, bir şirket bu paketlerden birini satın aldığında, markasını tam bir gün boyunca ana Twitter zaman çizelgesinin en üstüne koymak için 250 bin dolardan fazla harcaması gerekiyor.
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spacex, spacex, starlink, elon musk, twitter , reklam
spacex, spacex, starlink, elon musk, twitter , reklam

SpaceX, Starlink için Twitter'da reklam yapacak

08:13 14.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUTElon Musk'ın Starlink projesi
Elon Musk'ın Starlink projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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SpaceX, Starlink için Twitter'da büyük bir reklam kampanyası satın aldı.
Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX, 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldığı ve şu anda CEO olarak görev yaptığı sosyal medya şirketi Twitter'dan temin edilebilen en büyük reklam paketlerinden birini sipariş etti.
Sosyal medya işletmesinin dahili kayıtlarına göre kampanya, İspanya ve Avustralya'da Twitter'da SpaceX'in sahip olduğu ve işlettiği Starlink adlı uydu internet hizmetini tanıtacak.
SpaceX'in Starlink'i tanıtmak için satın aldığı reklam kampanyasına Twitter "devralma" diyor.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir mevcut ve bir eski Twitter çalışanına göre, bir şirket bu paketlerden birini satın aldığında, markasını tam bir gün boyunca ana Twitter zaman çizelgesinin en üstüne koymak için 250 bin dolardan fazla harcaması gerekiyor.
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