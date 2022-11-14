https://sputniknews.com.tr/20221114/scolari-teknik-direktorluk-kariyerini-noktaladi-1063427673.html

Scolari teknik direktörlük kariyerini noktaladı

Scolari teknik direktörlük kariyerini noktaladı

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Athletico Paranaense'yi çalıştıran Luiz Felipe Scolari, teknik direktörlük kariyerini sonlandırdı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

brezilya

teknik direktör

futbol

emekli

emeklilik

karar

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74 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, Athletico Paranaense'nin Botafogo'yu 3-0 yenerek ligi 6. sırada bitirdiği ve Libertadores Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçtan sonra emeklilik kararını açıkladı.Brezilya Milli Takımı'nı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Scolari, Portekiz'in ise 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkmasını sağladı.Kariyerinin büyük kısmını ülkesinde geçiren Luiz Felipe Scolari, Gremio'yla 1995'te, Palmeiras'la da 1999'da Libertadores Kupası'nı kazandı.2008-09 sezonunda 7 ay boyunca Chelsea'yi çalıştıran Scolari, Brezilya'nın, ev sahibi olduğu 2014 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Almanya'ya 7-1 yenildiği tarihi maçta da kulübedeydi.

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