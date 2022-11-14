https://sputniknews.com.tr/20221114/rus-senatorlerden-oneri-firariler-ve-dusmana-teslim-olanlar-rusya-vatandasligindan-mahrum-edilsin-1063423003.html
Rus senatörlerden öneri: Firariler ve düşmana teslim olanlar Rusya vatandaşlığından mahrum edilsin
Rus senatörlerden öneri: Firariler ve düşmana teslim olanlar Rusya vatandaşlığından mahrum edilsin
Rusya’da bir grup senatör, askerlikten firar etme, düşmana teslim olma ve sıkıyönetim sırasında emirlere uymama gerekçesiyle kişilerin daha önce kazandıkları... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T20:21+0300
2022-11-14T20:21+0300
2022-11-14T20:21+0300
savunma
rusya
ordu
seferberlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061050910_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a2a7dd3dcfa4be9fb2df1a6143cf9c9d.jpg
Daha önce nisan ayında ilk okumada kabul edilen ‘Rusya Vatandaşlığı Hakkında’ adlı yasa tasarısına revizyon niteliğinde yapılan öneriye göre seferberlik veya savaş sırasında ordudan firarlar ve düşmana gönüllü teslim olmalar dahil olmak üzere askerlik hizmeti aleyhine işlenen suçlar nedeniyle kişiler, daha önce kazandıkları Rusya vatandaşlığından mahrum edilmeli.Suçların listesi şu şekilde tanımlandı:Ayrıca Rusya’ya yönelik sürpriz bir saldırının zamanında tespiti ve püskürtülmesi ya da güvenliğinin sağlanması bakımından nöbet kurallarının ihlali, sınır muhafaza nöbeti, garnizonda dahili nöbet hizmeti ve devriye kurallarının ihlali, silah ve mühimmata veya askeri teçhizata zarar verilmesi, askeri mülkün kaybedilmesi gibi durumlarda da kişiler daha önce kazandıkları Rusya vatandaşlığından mahrum edilebilecek.Yeni düzenlemenin mimarlarına göre seferberlik veya savaş durumunda işlenen bu tür suçlar Rusya’nın güvenliği için ciddi tehdit oluşturuyor.
rusya
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061050910_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_da9ae53dcaec22366f91785b36822ef8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ordu, seferberlik
Rus senatörlerden öneri: Firariler ve düşmana teslim olanlar Rusya vatandaşlığından mahrum edilsin
Abone ol
Rusya’da bir grup senatör, askerlikten firar etme, düşmana teslim olma ve sıkıyönetim sırasında emirlere uymama gerekçesiyle kişilerin daha önce kazandıkları Rusya vatandaşlığından mahrum edilmesini önerdi.
Daha önce nisan ayında ilk okumada kabul edilen ‘Rusya Vatandaşlığı Hakkında’ adlı yasa tasarısına revizyon niteliğinde yapılan öneriye göre seferberlik veya savaş sırasında ordudan firarlar ve düşmana gönüllü teslim olmalar dahil olmak üzere askerlik hizmeti aleyhine işlenen suçlar nedeniyle kişiler, daha önce kazandıkları Rusya vatandaşlığından mahrum edilmeli.
Suçların listesi şu şekilde tanımlandı:
Düşmana gönüllü olarak teslim olunması
Bir ast tarafından amirinin emrinin yerine getirilmemesi
Orduya ya da çatışmalara katılmanın reddedilmesi
Amire direnilmesi veya askerlik görevlerini ihlal etmek için zorlanması
Amirin askerlik vazifelerini yerine getirmeye çalışırken dövülmesi ya da farklı biçimde şiddete maruz bırakılması
Bulunulan birliğin keyfi olarak terk edilmesi
Hasta taklidi yapılarak veya farklı yöntemlerle askerlik vazifelerini yerine getirmekten kaçınılması
Ayrıca Rusya’ya yönelik sürpriz bir saldırının zamanında tespiti ve püskürtülmesi ya da güvenliğinin sağlanması bakımından nöbet kurallarının ihlali, sınır muhafaza nöbeti, garnizonda dahili nöbet hizmeti ve devriye kurallarının ihlali, silah ve mühimmata veya askeri teçhizata zarar verilmesi, askeri mülkün kaybedilmesi gibi durumlarda da kişiler daha önce kazandıkları Rusya vatandaşlığından mahrum edilebilecek.
Yeni düzenlemenin mimarlarına göre seferberlik veya savaş durumunda işlenen bu tür suçlar Rusya’nın güvenliği için ciddi tehdit oluşturuyor.