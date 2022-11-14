https://sputniknews.com.tr/20221114/rus-senatorlerden-oneri-firariler-ve-dusmana-teslim-olanlar-rusya-vatandasligindan-mahrum-edilsin-1063423003.html

Rus senatörlerden öneri: Firariler ve düşmana teslim olanlar Rusya vatandaşlığından mahrum edilsin

Rus senatörlerden öneri: Firariler ve düşmana teslim olanlar Rusya vatandaşlığından mahrum edilsin

Rusya’da bir grup senatör, askerlikten firar etme, düşmana teslim olma ve sıkıyönetim sırasında emirlere uymama gerekçesiyle kişilerin daha önce kazandıkları... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T20:21+0300

2022-11-14T20:21+0300

2022-11-14T20:21+0300

savunma

rusya

ordu

seferberlik

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Daha önce nisan ayında ilk okumada kabul edilen ‘Rusya Vatandaşlığı Hakkında’ adlı yasa tasarısına revizyon niteliğinde yapılan öneriye göre seferberlik veya savaş sırasında ordudan firarlar ve düşmana gönüllü teslim olmalar dahil olmak üzere askerlik hizmeti aleyhine işlenen suçlar nedeniyle kişiler, daha önce kazandıkları Rusya vatandaşlığından mahrum edilmeli.Suçların listesi şu şekilde tanımlandı:Ayrıca Rusya’ya yönelik sürpriz bir saldırının zamanında tespiti ve püskürtülmesi ya da güvenliğinin sağlanması bakımından nöbet kurallarının ihlali, sınır muhafaza nöbeti, garnizonda dahili nöbet hizmeti ve devriye kurallarının ihlali, silah ve mühimmata veya askeri teçhizata zarar verilmesi, askeri mülkün kaybedilmesi gibi durumlarda da kişiler daha önce kazandıkları Rusya vatandaşlığından mahrum edilebilecek.Yeni düzenlemenin mimarlarına göre seferberlik veya savaş durumunda işlenen bu tür suçlar Rusya’nın güvenliği için ciddi tehdit oluşturuyor.

rusya

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