https://sputniknews.com.tr/20221114/putin-yabanci-ulke-vatandaslarinin-rus-ordusunda-gorev-yapmasina-izin-verdi-1063419784.html

Putin, yabancı ülke vatandaşlarının Rus ordusunda görev yapmasına izin verdi

Putin, yabancı ülke vatandaşlarının Rus ordusunda görev yapmasına izin verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı uyruklu kişilerin Rusya Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T18:41+0300

2022-11-14T18:41+0300

2022-11-14T18:41+0300

savunma

rusya

vladimir putin

rus ordusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062695417_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_72a261c43a57fb487b4052cbb46a65a9.jpg

Bugün Rusya’nın resmi yasal bilgi portalında yayınlanan kararnameye göre bundan böyle yabancı uyruklu vatandaşlar da Ruslar gibi askerlik sözleşmesi imzalayabilecek. İkinci bir vatandaşlığa ya da başka ülkede oturma iznine sahip Rusya vatandaşları ise zorunlu askerliğe tabi olacak.Rus vatandaşlarda olduğu gibi yabancı uyruklular arasında da soruşturma altında olan, hakkında ceza kararı alınmış ya da hüküm giymiş kişilerle sözleşme yapılamayacak. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan idari para cezasına çarptırılan yabancılarla da ceza süresi dolana kadar sözleşme imzalanmayacak.1999 tarihli askerlik yasasına düzeltme olarak kabul edilen kararname uyarınca ikinci vatandaşlığı ya da başka bir ülkede oturma izni olan Ruslar da askerlik hizmeti için silah altına alınacak. Daha önce sadece Rusya vatandaşlığı bulunan kişiler zorunlu askerlik hizmetine tabi tutuluyordu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, rus ordusu