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Putin, yabancı ülke vatandaşlarının Rus ordusunda görev yapmasına izin verdi
Putin, yabancı ülke vatandaşlarının Rus ordusunda görev yapmasına izin verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı uyruklu kişilerin Rusya Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T18:41+0300
2022-11-14T18:41+0300
savunma
rusya
vladimir putin
rus ordusu
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Bugün Rusya’nın resmi yasal bilgi portalında yayınlanan kararnameye göre bundan böyle yabancı uyruklu vatandaşlar da Ruslar gibi askerlik sözleşmesi imzalayabilecek. İkinci bir vatandaşlığa ya da başka ülkede oturma iznine sahip Rusya vatandaşları ise zorunlu askerliğe tabi olacak.Rus vatandaşlarda olduğu gibi yabancı uyruklular arasında da soruşturma altında olan, hakkında ceza kararı alınmış ya da hüküm giymiş kişilerle sözleşme yapılamayacak. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan idari para cezasına çarptırılan yabancılarla da ceza süresi dolana kadar sözleşme imzalanmayacak.1999 tarihli askerlik yasasına düzeltme olarak kabul edilen kararname uyarınca ikinci vatandaşlığı ya da başka bir ülkede oturma izni olan Ruslar da askerlik hizmeti için silah altına alınacak. Daha önce sadece Rusya vatandaşlığı bulunan kişiler zorunlu askerlik hizmetine tabi tutuluyordu.
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rusya, vladimir putin, rus ordusu
rusya, vladimir putin, rus ordusu

Putin, yabancı ülke vatandaşlarının Rus ordusunda görev yapmasına izin verdi

18:41 14.11.2022
© Sputnik / Алексей Бабушкин / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© Sputnik / Алексей Бабушкин
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı uyruklu kişilerin Rusya Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.
Bugün Rusya’nın resmi yasal bilgi portalında yayınlanan kararnameye göre bundan böyle yabancı uyruklu vatandaşlar da Ruslar gibi askerlik sözleşmesi imzalayabilecek. İkinci bir vatandaşlığa ya da başka ülkede oturma iznine sahip Rusya vatandaşları ise zorunlu askerliğe tabi olacak.
Rus vatandaşlarda olduğu gibi yabancı uyruklular arasında da soruşturma altında olan, hakkında ceza kararı alınmış ya da hüküm giymiş kişilerle sözleşme yapılamayacak. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan idari para cezasına çarptırılan yabancılarla da ceza süresi dolana kadar sözleşme imzalanmayacak.
1999 tarihli askerlik yasasına düzeltme olarak kabul edilen kararname uyarınca ikinci vatandaşlığı ya da başka bir ülkede oturma izni olan Ruslar da askerlik hizmeti için silah altına alınacak. Daha önce sadece Rusya vatandaşlığı bulunan kişiler zorunlu askerlik hizmetine tabi tutuluyordu.
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