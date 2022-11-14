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Polis Fethi Sekin'in babası Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Polis Fethi Sekin'in babası Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
PKK'nın İzmir Adliyesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T14:22+0300
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İzmir Adliyesi'nde 2017 yılında düzenlenen saldırıda, PKK'lılarla girdiği çatışmada hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Mehmet Zeki Sekin, kronik akciğer hastalığı ve kalp yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından, "Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti. Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20200602/polis-fethi-sekinin-isminin-verildigi-feribot-denize-indirildi-1042171865.html
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türkiye, fethi sekin, izmir
türkiye, fethi sekin, izmir

Polis Fethi Sekin'in babası Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

14:22 14.11.2022 (güncellendi: 14:24 14.11.2022)
© AA / İzmir Emniyet MüdürlüğüFethi Sekin
Fethi Sekin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA / İzmir Emniyet Müdürlüğü
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PKK'nın İzmir Adliyesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden
İzmir Adliyesi'nde 2017 yılında düzenlenen saldırıda, PKK'lılarla girdiği çatışmada hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Mehmet Zeki Sekin, kronik akciğer hastalığı ve kalp yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından, "Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti. Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.
Konuşmaların ardından Soyer, şehidin eşi Rabia ve kızı Dila Sekin ile emniyet ekipleriyle kurdele keserek, feribotla tur attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2020
DÜNYA
Polis Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot denize indirildi
2 Haziran 2020, 14:49
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