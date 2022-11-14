https://sputniknews.com.tr/20221114/nord-stream-ag-kuzey-akim-hatlarindaki-kopma-yerlerini-incelemeye-basladi-1063425570.html

Nord Stream AG, Kuzey Akım hatlarındaki kopma yerlerini incelemeye başladı

Nord Stream AG, Kuzey Akım hatlarındaki kopma yerlerini incelemeye başladı

Danimarka Denizcilik İdaresi’nin Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarının işletme şirketi Nord Stream AG’ye hatlardaki arızaların olduğu bölgeye yaklaşma... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T21:29+0300

2022-11-14T21:29+0300

2022-11-14T21:29+0300

avrupa'da enerji krizi

nord stream 2 ag

danimarka

rusya

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Nord Stream AG’den yapılan açıklamaya göre, Danimarka Denizcilik İdaresi, Nord Stream AG’ye Kuzey Akım 1 ve 2 hatlarındaki arızaların olduğu bölgeye yaklaşma izni verdi.Açıklamada, “Danimarka Denizcilik İdaresi, Nord Stream AG'ye aralarında hava koşullarının da bulunduğu belirli koşullar altında, planlanan çalışmanın bir kısmını yerine getirmek için hasarların oluştuğu bölgeye yeterli mesafeye yaklaşmasına imkan tanıyan muafiyet sağladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca 11 Kasım'da deniz seyrüseferi için yasak bölgenin yarıçapının, boru hattı hasar bölgesi çevresinde 5 deniz milinden 500 metreye düşürüldüğü, işletme şirketinin kiraladığı geminin izin aldıktan sonra olay yerine hareket ettiği ve kopma noktalarını incelemeye başladığı kaydedildi.İnceleme işlemlerinin süresinin hava koşullarına bağlı olacağı ifade edildi.

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