https://sputniknews.com.tr/20221114/nord-stream-ag-kuzey-akim-hatlarindaki-kopma-yerlerini-incelemeye-basladi-1063425570.html
Nord Stream AG, Kuzey Akım hatlarındaki kopma yerlerini incelemeye başladı
Nord Stream AG, Kuzey Akım hatlarındaki kopma yerlerini incelemeye başladı
Danimarka Denizcilik İdaresi’nin Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarının işletme şirketi Nord Stream AG’ye hatlardaki arızaların olduğu bölgeye yaklaşma... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T21:29+0300
2022-11-14T21:29+0300
2022-11-14T21:29+0300
avrupa'da enerji krizi
nord stream 2 ag
danimarka
rusya
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Nord Stream AG’den yapılan açıklamaya göre, Danimarka Denizcilik İdaresi, Nord Stream AG’ye Kuzey Akım 1 ve 2 hatlarındaki arızaların olduğu bölgeye yaklaşma izni verdi.Açıklamada, “Danimarka Denizcilik İdaresi, Nord Stream AG'ye aralarında hava koşullarının da bulunduğu belirli koşullar altında, planlanan çalışmanın bir kısmını yerine getirmek için hasarların oluştuğu bölgeye yeterli mesafeye yaklaşmasına imkan tanıyan muafiyet sağladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca 11 Kasım'da deniz seyrüseferi için yasak bölgenin yarıçapının, boru hattı hasar bölgesi çevresinde 5 deniz milinden 500 metreye düşürüldüğü, işletme şirketinin kiraladığı geminin izin aldıktan sonra olay yerine hareket ettiği ve kopma noktalarını incelemeye başladığı kaydedildi.İnceleme işlemlerinin süresinin hava koşullarına bağlı olacağı ifade edildi.
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nord stream 2 ag, danimarka, rusya
nord stream 2 ag, danimarka, rusya
Nord Stream AG, Kuzey Akım hatlarındaki kopma yerlerini incelemeye başladı
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Danimarka Denizcilik İdaresi’nin Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarının işletme şirketi Nord Stream AG’ye hatlardaki arızaların olduğu bölgeye yaklaşma izni verdiği öğrenildi.
Nord Stream AG’den yapılan açıklamaya göre, Danimarka Denizcilik İdaresi, Nord Stream AG’ye Kuzey Akım 1 ve 2 hatlarındaki arızaların olduğu bölgeye yaklaşma izni verdi.
Açıklamada, “Danimarka Denizcilik İdaresi, Nord Stream AG'ye aralarında hava koşullarının da bulunduğu belirli koşullar altında, planlanan çalışmanın bir kısmını yerine getirmek için hasarların oluştuğu bölgeye yeterli mesafeye yaklaşmasına imkan tanıyan muafiyet sağladı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca 11 Kasım'da deniz seyrüseferi için yasak bölgenin yarıçapının, boru hattı hasar bölgesi çevresinde 5 deniz milinden 500 metreye düşürüldüğü, işletme şirketinin kiraladığı geminin izin aldıktan sonra olay yerine hareket ettiği ve kopma noktalarını incelemeye başladığı kaydedildi.
İnceleme işlemlerinin süresinin hava koşullarına bağlı olacağı ifade edildi.