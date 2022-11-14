https://sputniknews.com.tr/20221114/msbden-istanbuldaki-patlamaya-iliskin-taziye-mesaji--1063398835.html

MSB'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

MSB'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

beyoğlu

patlama

süleyman soylu

milli savunma bakanlığı (msb)

taziye

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İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor" ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html

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istanbul, beyoğlu, patlama, süleyman soylu, milli savunma bakanlığı (msb), taziye