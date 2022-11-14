https://sputniknews.com.tr/20221114/msbden-istanbuldaki-patlamaya-iliskin-taziye-mesaji--1063398835.html
MSB'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
MSB'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T05:12+0300
2022-11-14T05:12+0300
2022-11-14T05:12+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
patlama
süleyman soylu
milli savunma bakanlığı (msb)
taziye
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İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor" ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html
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istanbul, beyoğlu, patlama, süleyman soylu, milli savunma bakanlığı (msb), taziye
istanbul, beyoğlu, patlama, süleyman soylu, milli savunma bakanlığı (msb), taziye
MSB'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.