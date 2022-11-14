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Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T20:14+0300
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türkiye
istanbul
bombalı saldırı
istiklal caddesi
viktor orban
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Orban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına taziyelerini sundu.Başbakan Orban, ''İstanbul'daki terör saldırısı beni derinden sarstı. Erdoğan'a ve Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanların aileleriyle.'' ifadelerini kullandı.
türkiye
istanbul
istiklal caddesi
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istanbul, bombalı saldırı, istiklal caddesi, viktor orban
istanbul, bombalı saldırı, istiklal caddesi, viktor orban

Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

20:14 14.11.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELLViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Orban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına taziyelerini sundu.
Başbakan Orban, ''İstanbul'daki terör saldırısı beni derinden sarstı. Erdoğan'a ve Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanların aileleriyle.'' ifadelerini kullandı.
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