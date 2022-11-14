https://sputniknews.com.tr/20221114/macaristan-basbakani-orbandan-istanbuldaki-teror-saldirisiyla-ilgili-taziye-mesaji-1063421703.html

Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

bombalı saldırı

istiklal caddesi

viktor orban

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Orban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına taziyelerini sundu.Başbakan Orban, ''İstanbul'daki terör saldırısı beni derinden sarstı. Erdoğan'a ve Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanların aileleriyle.'' ifadelerini kullandı.

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

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istanbul, bombalı saldırı, istiklal caddesi, viktor orban