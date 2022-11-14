https://sputniknews.com.tr/20221114/isverenden-eyt-finansman-kredisi-talebi-1063401662.html

İşverenden EYT finansman kredisi talebi

İşverenden EYT finansman kredisi talebi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, EYT düzenlemesinin çok dikkatli bir şekilde hayata geçirilmesini gerektiğini ifade etti. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T09:03+0300

2022-11-14T09:03+0300

2022-11-14T09:03+0300

ekonomi

türkiye

eyt

işveren

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103824/46/1038244699_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_cfc69c0cba8692e43f12f31d75a649e9.jpg

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, kamuoyunda “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” olarak bilinen EYT düzenlemesinin hem kamudaki ve özel sektördeki kurum ve işletmelerin mali yapısı ile personel dengesini, hem de merkezi yönetim bütçesini büyük ölçüde bozacak etkiye sahip olduğunu belirterek, söz konusu uygulamanın çok dikkatli bir şekilde hayata geçirilmesini gerektiğini söyledi.Dünya gazetesinin haberine göre Yorgancılar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Düzenlemenin küresel resesyonun yaşandığı, iç talepte ve büyümede yavaşlamanın beklendiği bir döneme denk gelmesi, bu uygulamanın çok dikkatli bir şekilde hayata geçirilmesini gerektirmektedir. EYT yasalaştığında firmalara göre değişmekle birlikte işgücü kaybı ortalama yüzde 30 civarında olabilecektir. Bu grup, 45-55 arası yaş ortalamasında, hem kurum kültürü hem de tecrübe açısından önemli bir kazanıma sahiptir. Bu da firmalarımızı farklı açılardan olumsuz etkileyecektir” dedi.'Kademeli ayrılış planlanmalı'Yorgancılar, düzenleme nedeniyle işverenin mağdur olmaması için atılması gereken adımlar olduğunu dile getirdiği açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20221111/bakan-bilgin-eyt-yaptigimiz-duzenleme-herkesi-kapsayan-sinir-koyan-bir-duzenleme-degil-1063338305.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, eyt, işveren