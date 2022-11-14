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İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı
İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı
Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T06:38+0300
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istanbul
istiklal caddesi
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Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html
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istanbul, istiklal caddesi
istanbul, istiklal caddesi

İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı

06:38 14.11.2022
© AA / Hikmet Faruk BaşerDün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.
Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA / Hikmet Faruk Başer
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Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.
Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.
İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.
Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin son bilgilendirme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan geldi. Oktay patlamada can kaybının Erdoğan'ın açıkladığı gibi 6 olduğunu ancak yaralı sayısının 81'e yükseldiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
CANLI | İstiklal Caddesi'nde patlama: 6 kişi hayatını kaybetti
Dün, 16:30
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