https://sputniknews.com.tr/20221114/istiklal-caddesi-yeniden-yaya-trafigine-acildi-1063399829.html
İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı
İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı
Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T06:38+0300
2022-11-14T06:38+0300
2022-11-14T06:38+0300
türkiye
istanbul
istiklal caddesi
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Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html
türkiye
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istanbul, istiklal caddesi
istanbul, istiklal caddesi
İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı
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Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.
Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.
İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.