https://sputniknews.com.tr/20221114/ispanyadan-gonderilen-patriotlarin-gorev-suresi-uzatildi-1063400806.html

İspanya'dan gönderilen Patriot'ların görev süresi uzatıldı

İspanya'dan gönderilen Patriot'ların görev süresi uzatıldı

Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderilen Patriot füze savunma sisteminin görev süresi 2023'ün Haziran ayına kadar uzatıldı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

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savunma

ispanya

adana

patriot

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İspanya, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği Patriot füze savunma sisteminin görev süresini uzattı. Adana'da konuşlu Patriot füze savunma sisteminin görev süresi bu yılın sonunda doluyordu. İspanya, sistemin ve görevli askerlerin görev süresini Haziran 2023'e kadar uzattı.Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüşerek, müttefiklik ruhuna uygun hareketleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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