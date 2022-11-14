https://sputniknews.com.tr/20221114/ispanyadan-gonderilen-patriotlarin-gorev-suresi-uzatildi-1063400806.html
İspanya'dan gönderilen Patriot'ların görev süresi uzatıldı
İspanya'dan gönderilen Patriot'ların görev süresi uzatıldı
Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderilen Patriot füze savunma sisteminin görev süresi 2023'ün Haziran ayına kadar uzatıldı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T08:21+0300
2022-11-14T08:21+0300
2022-11-14T08:23+0300
savunma
ispanya
adana
patriot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063400894_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_75d37dd77cfb409024c0918d1639f782.jpg
İspanya, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği Patriot füze savunma sisteminin görev süresini uzattı. Adana'da konuşlu Patriot füze savunma sisteminin görev süresi bu yılın sonunda doluyordu. İspanya, sistemin ve görevli askerlerin görev süresini Haziran 2023'e kadar uzattı.Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüşerek, müttefiklik ruhuna uygun hareketleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
ispanya
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063400894_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_908be6db6bcec1a629568a353b019ebb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, adana, patriot
İspanya'dan gönderilen Patriot'ların görev süresi uzatıldı
08:21 14.11.2022 (güncellendi: 08:23 14.11.2022) Abone ol
Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderilen Patriot füze savunma sisteminin görev süresi 2023'ün Haziran ayına kadar uzatıldı.
İspanya, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği Patriot füze savunma sisteminin görev süresini uzattı.
Adana'da konuşlu Patriot füze savunma sisteminin görev süresi bu yılın sonunda doluyordu. İspanya, sistemin ve görevli askerlerin görev süresini Haziran 2023'e kadar uzattı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüşerek, müttefiklik ruhuna uygun hareketleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.