https://sputniknews.com.tr/20221114/ispanyada-enerji-krizinden-etkilenen-kamyoncular-greve-basladi-1063408304.html

İspanya'da enerji krizinden etkilenen kamyoncular greve başladı

İspanya'da enerji krizinden etkilenen kamyoncular greve başladı

İspanya'da taşımacılık sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalardan 'Nakliyecileri Savunma Platformu'nun çağrısıyla kamyoncular enerji krizinden... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T13:19+0300

2022-11-14T13:19+0300

2022-11-14T13:19+0300

avrupa'da enerji krizi

ispanya

kamyon

kamyon şoförleri

grev

madrid

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Ülkede mart ayında 20 gün süren ve ciddi tedarik sorunları yaratan greve de öncülük eden platform, enerji krizinden dolayı kendilerine verilen yardım sözlerinin tutulmadığını ve zararına çalıştıklarını savunuyor. Giderlerinin Aralık 2021'den bu yana en az yüzde 17 arttığını belirten kamyoncular, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı sektörün ayakta kalabilmesi için daha fazla yardım istiyor. Grev dolayısıyla büyük şehirlerdeki sebze ve meyve hallerinin giriş ve çıkışlarında zorluklar yaşansa da ciddi bir olay çıkmadı. Gıda sektörüne bağlı örgütler, bir yandan kamyoncuların sorunlarına çözüm getirilmesini isterken, diğer yandan da başlıca ürün ve ham madde temini için güvenlik ve garanti talebinde bulundu. Tekstil sektörü temsilcileri de özellikle yılın en önemli ticari etkinliklerinden biri olan 24 saatlik 'Black Friday' indirimlerinin başlamasına iki hafta kala tedarikte yaşanacak bir sorundan endişe duyduklarını açıkladı. Greve, taşımacılık sektöründeki bazı sendikalar şimdilik destek vermedi. Bu arada, İspanya'nın önemli limanlarında grevin etkisinin henüz hissedilmediği bildirildi. Grev dolayısıyla başkent Madrid'de gösteri düzenleyen kamyoncular, ayrıca yollarda trafiği yavaşlatma eylemi yaptı. Sol koalisyon hükümeti, greve karşı çıkarak sorunun diyalogla aşılabileceğini öne sürüyor. Hükümet temsilcileri, grevin büyümesi halinde ülkenin temel lojistik merkezlerinde polis ve jandarmanın güvenliği garanti edeceğini duyurdu. Grevin uzun sürmesi halinde İspanyol ekonomisine vereceği zararın günlük 600 milyon avroyu bulabileceği belirtiliyor.

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ispanya, kamyon, kamyon şoförleri, grev, madrid