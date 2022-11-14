https://sputniknews.com.tr/20221114/internetten-telefon-siparisi-verdi-yerine-bant-geldi-1063417321.html

İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine bant geldi

İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine bant geldi

Bilecik’te internet üzerinden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi veren 42 yaşındaki Barış Akbulut, telefon yerine bant gönderildiğini görünce şoke oldu. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

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bilecik

internet

sipariş

telefon

bant

türkiye

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Barış Akbulut, bir arkadaşının tanıdığı vasıtasıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir alışveriş sitesini kendisine önerildiğini belirtti.Akbulut bu siteden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi verdiğini ve parasını gönderdiğini anlatarak, "İki ay sonra bana telefon yerine bant geldi. Bandı görünce çok şaşırdım. Hemen alışveriş sitesini aradım. Fakat muhatap hiç kimseyi bulamadım. Ben buradan herkesi uyarmak istiyorum. Kimse bilmediği, özellikle yurtdışı alışveriş sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmasın” dedi.İnternetten yapılan alışveriş konusunda vatandaşların daha dikkatli olmaları yönünde uyaran Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı ise, "Tüketicileri özellikle uyarmamıza rağmen hala internet alışverişlerine devam ediliyor. Evet, internet alışverişlerine devam edilsin. Ama bilindik, güvenilir, emin ve sağlam alışveriş sitelerinde alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Dolandırıcılar her alanda cirit attığı gibi, telefon alanında, diğer alanlarda vatandaşların emeklerinin karşılığı olan paraları gasp ediyorlar. Yani biz tüketicileri dolandırıyorlar. Mağdur olmamanız için daha dikkatli, itinayla ve özelle araştırarak alışveriş yapmanızı öneriyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220519/internetten-telefon-siparisi-verdi-telefon-yerine-kitap-geldi-1056497984.html

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