Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221114/internette-problem-oldugunda-vpn-kullanmadan-once-bir-kez-daha-dusunun-1063429806.html
'İnternette problem olduğunda VPN kullanmadan önce bir kez daha düşünün'
'İnternette problem olduğunda VPN kullanmadan önce bir kez daha düşünün'
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı sonrasında Türkiye’de internette yaşanan kısıntıları bilim uzmanı gazeteci Füsun Sarp Nebil, Radyo Sputnik’te Atilla... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T23:56+0300
2022-11-14T23:56+0300
akşam postasi
patlama
istanbul
internet
vpn
istihbarat
risk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg
Gazeteci Füsun Sarp Nebil, internette kısıtlamaya gidilmesi gibi durumlarda VPN kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.Nebil, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221113/btkdan-taksimdeki-patlama-sonrasi-sosyal-medyada-bant-daraltma-uygulamasi--1063393182.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_769dbd51f2949d55637589ca42236abc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
patlama, istanbul, internet, vpn, istihbarat, risk
patlama, istanbul, internet, vpn, istihbarat, risk

'İnternette problem olduğunda VPN kullanmadan önce bir kez daha düşünün'

23:56 14.11.2022
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Özel
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı sonrasında Türkiye’de internette yaşanan kısıntıları bilim uzmanı gazeteci Füsun Sarp Nebil, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Gazeteci Füsun Sarp Nebil, internette kısıtlamaya gidilmesi gibi durumlarda VPN kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.
Nebil, şu ifadeleri kullandı:
“Twitter, İnstagram ve Youtube gibi büyük platformlar tek bir sunucundan hizmet vermiyorlar. Bizden başa dünyadaki herkes platformlara ulaştı. Paris’teki saldırılar birden fazla yerde gerçekleşmişti.. Bu tip durumlarda engellemek güvenlik açısında da sıkıntılı. Tek bir network olursa bu bir tehlikedir. Bizleri VPN’e mahkum ettiler. VPN’lerin büyük çoğunluğu istihbarat örgütlerinin elinde. 6 sene önce 15-20 VPN engellendi ama tam olarak engelleyemiyorlar çünkü finans sektörü VPN kullanıyor. VPN ilk başta bu iş için yaratılmıştır. VPN, bir tüneldir. Dışarıdan o tünelin içerisini kimse görmüyor. Giriş noktasındaki kişi ve çıkış noktasındaki kişi görebiliyor. İçerideki hareketi görebilen yok. VPN’lere de ‘aradaki adam saldırısı’ isimli bir saldırı çıktı ve artık bazı VPN’ler için tehlike.”
Taksim'de patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
TÜRKİYE
BTK’dan Taksim'deki patlama sonrası sosyal medyada bant daraltma uygulaması
Dün, 21:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала