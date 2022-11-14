'İnternette problem olduğunda VPN kullanmadan önce bir kez daha düşünün'

“Twitter, İnstagram ve Youtube gibi büyük platformlar tek bir sunucundan hizmet vermiyorlar. Bizden başa dünyadaki herkes platformlara ulaştı. Paris’teki saldırılar birden fazla yerde gerçekleşmişti.. Bu tip durumlarda engellemek güvenlik açısında da sıkıntılı. Tek bir network olursa bu bir tehlikedir. Bizleri VPN’e mahkum ettiler. VPN’lerin büyük çoğunluğu istihbarat örgütlerinin elinde. 6 sene önce 15-20 VPN engellendi ama tam olarak engelleyemiyorlar çünkü finans sektörü VPN kullanıyor. VPN ilk başta bu iş için yaratılmıştır. VPN, bir tüneldir. Dışarıdan o tünelin içerisini kimse görmüyor. Giriş noktasındaki kişi ve çıkış noktasındaki kişi görebiliyor. İçerideki hareketi görebilen yok. VPN’lere de ‘aradaki adam saldırısı’ isimli bir saldırı çıktı ve artık bazı VPN’ler için tehlike.”