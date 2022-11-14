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İçişleri Bakanı Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" dedi. Soylu, patlamada hayatını... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-14T04:39+0300
türkiye
süleyman soylu
patlama
istiklal caddesi
istanbul
taksim
beyoğlu
gözaltı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu."Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı: 'Eylem talimatının Kobani'den geldiği' yönünde bilgiler aldıklarını paylaşan Bakan, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var" dedi."Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü" diyen Soylu, şöyle devam etti:Patlamada hayatını kaybedenlerin isimleriSaldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu" dedi.'50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu'Yaralıların durumuna ilişkin de bilgi veren Soylu, "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html
türkiye
istiklal caddesi
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süleyman soylu, patlama, istiklal caddesi, istanbul, taksim, beyoğlu, gözaltı, pkk/pyd
süleyman soylu, patlama, istiklal caddesi, istanbul, taksim, beyoğlu, gözaltı, pkk/pyd

İçişleri Bakanı Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

03:36 14.11.2022 (güncellendi: 04:39 14.11.2022)
© DHAİstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" dedi.
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© DHA
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İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" dedi. Soylu, patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerini de açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.
"Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu eylemi gerçekleştirilenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Bu mesajı aldık. Karşılığını daha ağır vereceğiz. Bu mesajın karşılığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var."
'Eylem talimatının Kobani'den geldiği' yönünde bilgiler aldıklarını paylaşan Bakan, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var" dedi.
"Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü" diyen Soylu, şöyle devam etti:
"Bunlara kendi senatolarından para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz."

Patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu" dedi.

'50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu'

Yaralıların durumuna ilişkin de bilgi veren Soylu, "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor" ifadelerini kullandı.
Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin son bilgilendirme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan geldi. Oktay patlamada can kaybının Erdoğan'ın açıkladığı gibi 6 olduğunu ancak yaralı sayısının 81'e yükseldiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
CANLI | İstiklal Caddesi'nde patlama: 6 kişi hayatını kaybetti
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