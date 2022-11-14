https://sputniknews.com.tr/20221114/icisleri-bakani-soylu-bombayi-birakan-kisi-gozaltinda--1063398027.html

İçişleri Bakanı Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" dedi. Soylu, patlamada hayatını... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T03:36+0300

2022-11-14T03:36+0300

2022-11-14T04:39+0300

türkiye

süleyman soylu

patlama

istiklal caddesi

istanbul

taksim

beyoğlu

gözaltı

pkk/pyd

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu."Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı: 'Eylem talimatının Kobani'den geldiği' yönünde bilgiler aldıklarını paylaşan Bakan, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var" dedi."Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü" diyen Soylu, şöyle devam etti:Patlamada hayatını kaybedenlerin isimleriSaldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu" dedi.'50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu'Yaralıların durumuna ilişkin de bilgi veren Soylu, "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html

türkiye

istiklal caddesi

istanbul

taksim

beyoğlu

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süleyman soylu, patlama, istiklal caddesi, istanbul, taksim, beyoğlu, gözaltı, pkk/pyd