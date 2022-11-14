https://sputniknews.com.tr/20221114/guterresten-cagri-acligi-onlemek-ve-rus-gida-urunlerinin-ihracini-kolaylastirmak-icin-onlem-alalim-1063418100.html

Guterres'ten çağrı: Açlığı önlemek ve Rus gıda ürünlerinin ihracını kolaylaştırmak için önlem alalım

Guterres'ten çağrı: Açlığı önlemek ve Rus gıda ürünlerinin ihracını kolaylaştırmak için önlem alalım

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açlığın önüne geçilmesi ve özellikle de Rus gıda ürünleri ve gübresinin dünya pazarlarına ihracatının kolaylaştırılması... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T17:55+0300

2022-11-14T17:55+0300

2022-11-14T17:55+0300

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tahıl ihracatı

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Endonezya'nın Bali Adası'nda yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesi açıklama yapan Guterres, "Tüm dünyada çok sayıda bölgede açlığın önlenmesi için acilen önlem almamız gerekiyor. Karadeniz Tahıl Girişimi ile Rus gıda ürünleri ve gübresinin dünya pazarlarına ihracını sağlamaya yönelik çabalar, küresel gıda güvenliği için ciddi önem taşıyor" dedi.BM'nin Rus gıda ürünleri ve gübresinin sevkiyatı önündeki tüm engellerin kaldırılması ve tahıl anlaşmasının uzatılması için çalışma yaptığını anlatan Guterres, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın gıda fiyatlarının düşmesine katkı sunduğuna da dikkat çekti.'BM, Ankara'daki Rusya-ABD görüşmelerinde yer almıyor'Bu arada Guterres, Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin Ankara'da yaptığı belirtilen görüşmelerde BM'nin yer almadığını söyledi.Guterres, "BM, bu süreçte yer almıyor. ABD ve Rusya'nın müzakereler yapmasının çok olumlu bir durum olduğunu düşünüyorum, zira bu, olaylar açısından çok uygun bir gelişme" ifadelerini kullandı.Kommersant gazetesi, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin bugün Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirmek için bulunduklarını ve Rus heyetine Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in başkanlık ettiğini yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kommersant gazetesinin haberini teyit veya tekzip edemeyeceğini belirtmişti.

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rusya, bm, tahıl, tahıl ihracatı