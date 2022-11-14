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https://sputniknews.com.tr/20221114/fransa-macron-g20nin-ardindan-putini-arayacak-1063419551.html
Fransa: Macron, G20’nin ardından Putin’i arayacak
Fransa: Macron, G20’nin ardından Putin’i arayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Bali’deki G20 Zirvesi’nin ardından Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i telefonla arayacağı belirtildi. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T18:29+0300
2022-11-14T18:29+0300
dünya
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Fransız televizyonu BFM, Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Macron’un Rusya lideriyle diyalogu sürdürmeyi planladığı ifade edildi.Haberde, Fransız yetkililerin, Putin’in yerine zirveye katılacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme niyetinde olmadığı aktarıldı.
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emmanuel macron, vladimir putin
emmanuel macron, vladimir putin

Fransa: Macron, G20’nin ardından Putin’i arayacak

18:29 14.11.2022
© AFP 2022 / THIBAULT CAMUSPutin-Macron
Putin-Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / THIBAULT CAMUS
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Bali’deki G20 Zirvesi’nin ardından Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i telefonla arayacağı belirtildi.
Fransız televizyonu BFM, Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Macron’un Rusya lideriyle diyalogu sürdürmeyi planladığı ifade edildi.
Haberde, Fransız yetkililerin, Putin’in yerine zirveye katılacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme niyetinde olmadığı aktarıldı.
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