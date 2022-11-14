https://sputniknews.com.tr/20221114/ege-bolgesi-sanayi-odasi-baskani-eytlilerin-kidem-tazminati-icin-isverenlere-kredi-imkani-gerek-1063419690.html
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı: EYT’lilerin kıdem tazminatı için işverenlere kredi imkanı gerek
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı: EYT’lilerin kıdem tazminatı için işverenlere kredi imkanı gerek
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Yorgancılar, “Devletimiz işsizlik fonundaki kaynakların kıdem tazminatında ödenmesini sağlamalı. Bu fondan kaynak aktarılarak... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T20:50+0300
2022-11-14T20:50+0300
2022-11-15T12:51+0300
anlat bana
meliha okur
eyt
tbmm
emeklilikte yaşa takılanlar
emeklilikte yaşa takılanlar derneği
ege bölgesi sanayi odası (ebso)
ender yorgancılar
işgücü
işgücü kaybı
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14.11.2022 ANLAT BANA
14.11.2022 ANLAT BANA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin Aralık ayında TBMM’ye sunulacağını ve Ocak ayından itibaren kanunun yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından gözler düzenlemenin ayrıntılarına çevrildi. Milyonlarca EYT’li düzenlemenin detaylarını merak ederken, işveren tarafı da bir süredir EYT’lilere ödenecek kıdem tazminatları ile ilgili hükümet kanadından gelecek bir açıklama bekleniyor. Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, konuyla ilgili çözüm önerilerini anlattı.‘Düzenleme özel sektörün mali yapısını ve personel dengesini bozacak’EYT düzenlemesinin Aralık ayında torba yasayla TBMM gündemine geleceğini ve Meclis’ten geçtikten sonra Ocak’ta yasallaşacağını hatırlatan Yorgancılar, “Burada 1.5 milyona yakın kişinin EYT’den istifade edeceği söylenmekte. Bu hem özel sektörün mali yapısıyla personel dengesini hem de merkezi yönetim bütçesini önemli ölçüde bozacak bir etkiye sahip. EYT yasalaştığında firmalarımızda işgücü kaybı ortalama yüzde 30 civarlarında olacak. Ben 5-6 firmaya sordum, EYT düzenlemesine giren personel oranı hepsinde yüzde 30’a yakın. Bu insanların yaş ortalaması 45-55 arasında ve bu kişiler hem kurum kültürü hem de tecrübe açısında firmalar için önemli kazanım sağlamış isimler. Bu tabii ki emekli oldukları takdirde tecrübeli çalışan açısından firmaları olumsuz etkileyecek. Nitelikli istihdam kaybındaki olumsuzluğu en aza indirmek için de yaş ve çalışma süreleri dikkate alınarak kademeli bir ayrılış planlaması yapılabilir. Mesela 1995 girişler EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra, 1996 girişliler 8 ay sonra işten ayrılması planlanabilir. Bu durum şirketlerin işgücü açısından en az zararı görmesini ve planlama yapabilmesini sağlayabilir” dedi.‘Yüklü kıdem tazminatları için çözüm kredi sağlanması’Yorgancılar, EYT düzenlemesinin özel sektörde, önemli ikici etkisinin ise yüklü tazminat ödemekle karşı karşıya kalacak firmalarda görüleceğini ifade ederek, “Peki bu konuda çözüm nasıl olacak? Bence devletimiz işsizlik fonundaki kaynakların kıdem tazminatında ödenmesini sağlanmalı. Bu fondan kaynak aktarılarak Merkez Bankası’nda veya Kredi Garanti Fonu’nda esnafa verildiği gibi yüzde 7.5-8’e varan faizle, 5 yıl bir süreyle, 1 yıl ödemesiz şekliyle işverenlere kredi imkanı sağlanmalı. Bu sağlanırsa kıdem tazminatı yükü yıllara yayarak işverene fazla mali sıkıntı vermeden çözülebilir” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221110/ito-meclis-uyesi-adayi-cevik-gelenek-ile-gelecegi-birlestirmek-istiyoruz-1063284655.html
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Meliha Okur
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MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
meliha okur, eyt, tbmm, emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilikte yaşa takılanlar derneği, ege bölgesi sanayi odası (ebso), ender yorgancılar, işgücü, işgücü kaybı, kıdem tazminatı, kredi
meliha okur, eyt, tbmm, emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilikte yaşa takılanlar derneği, ege bölgesi sanayi odası (ebso), ender yorgancılar, işgücü, işgücü kaybı, kıdem tazminatı, kredi
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı: EYT’lilerin kıdem tazminatı için işverenlere kredi imkanı gerek
20:50 14.11.2022 (güncellendi: 12:51 15.11.2022) Abone ol
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Yorgancılar, “Devletimiz işsizlik fonundaki kaynakların kıdem tazminatında ödenmesini sağlamalı. Bu fondan kaynak aktarılarak Merkez Bankası veya Kredi Garanti Fonu aracılığı ile esnafa verildiği gibi yüzde 7.5 ila 8’e varan faizle kredi verilmeli” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin Aralık ayında TBMM’ye sunulacağını ve Ocak ayından itibaren kanunun yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından gözler düzenlemenin ayrıntılarına çevrildi. Milyonlarca EYT’li düzenlemenin detaylarını merak ederken, işveren tarafı da bir süredir EYT’lilere ödenecek kıdem tazminatları ile ilgili hükümet kanadından gelecek bir açıklama bekleniyor. Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, konuyla ilgili çözüm önerilerini anlattı.
‘Düzenleme özel sektörün mali yapısını ve personel dengesini bozacak’
EYT düzenlemesinin Aralık ayında torba yasayla TBMM gündemine geleceğini ve Meclis’ten geçtikten sonra Ocak’ta yasallaşacağını hatırlatan Yorgancılar, “Burada 1.5 milyona yakın kişinin EYT’den istifade edeceği söylenmekte. Bu hem özel sektörün mali yapısıyla personel dengesini hem de merkezi yönetim bütçesini önemli ölçüde bozacak bir etkiye sahip. EYT yasalaştığında firmalarımızda işgücü kaybı ortalama yüzde 30 civarlarında olacak. Ben 5-6 firmaya sordum, EYT düzenlemesine giren personel oranı hepsinde yüzde 30’a yakın. Bu insanların yaş ortalaması 45-55 arasında ve bu kişiler hem kurum kültürü hem de tecrübe açısında firmalar için önemli kazanım sağlamış isimler. Bu tabii ki emekli oldukları takdirde tecrübeli çalışan açısından firmaları olumsuz etkileyecek. Nitelikli istihdam kaybındaki olumsuzluğu en aza indirmek için de yaş ve çalışma süreleri dikkate alınarak kademeli bir ayrılış planlaması yapılabilir. Mesela 1995 girişler EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra, 1996 girişliler 8 ay sonra işten ayrılması planlanabilir. Bu durum şirketlerin işgücü açısından en az zararı görmesini ve planlama yapabilmesini sağlayabilir” dedi.
‘Yüklü kıdem tazminatları için çözüm kredi sağlanması’
Yorgancılar, EYT düzenlemesinin özel sektörde, önemli ikici etkisinin ise yüklü tazminat ödemekle karşı karşıya kalacak firmalarda görüleceğini ifade ederek, “Peki bu konuda çözüm nasıl olacak? Bence devletimiz işsizlik fonundaki kaynakların kıdem tazminatında ödenmesini sağlanmalı. Bu fondan kaynak aktarılarak Merkez Bankası’nda veya Kredi Garanti Fonu’nda esnafa verildiği gibi yüzde 7.5-8’e varan faizle, 5 yıl bir süreyle, 1 yıl ödemesiz şekliyle işverenlere kredi imkanı sağlanmalı. Bu sağlanırsa kıdem tazminatı yükü yıllara yayarak işverene fazla mali sıkıntı vermeden çözülebilir” şeklinde konuştu.