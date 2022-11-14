https://sputniknews.com.tr/20221114/dunyanin-geri-kalani-batiya-karsi-denge-arayisinda-bati-merkezli-kuresel-yapi-cozuluyor-1063434290.html

'Dünyanın geri kalanı Batı'ya karşı denge arayışında, Batı merkezli küresel yapı çözülüyor'

'Dünyanın geri kalanı Batı'ya karşı denge arayışında, Batı merkezli küresel yapı çözülüyor'

Hasan Erel’e göre, ABD’nin tek kutuplu hegemonyası erozyona uğradı, dünyanın büyük ve orta ölçekli ülkeleri Batı'ya karşı denge arayışında. ABD'nin... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T05:26+0300

2022-11-14T05:26+0300

2022-11-15T05:26+0300

eksen

batı

ukrayna krizi

ukrayna

g20

denge

güç dengesi

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Ukrayna krizinin büyük bir yarılma yarattığı bir ortamda dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerini temsil eden ülkeler Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde bir araya geldi. Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Britanya, ABD ve AB'nin dahil olduğu G20 grubu pandemi sonrasını yansıtan 'Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma' teması altında toplanıyor. Zirvede 'gıda ve enerji güvenliği', 'sağlık' ve 'dijital dönüşüm' temalı üç oturum planlandı.G20 grubundaki ülkelerin neredeyse yarısı Rusya Federasyon ile dost yahut Ukrayna çatışmasında tarafsız kalan ülkelerden oluşurken, son dönemde BRICS grubuna katılımlarından söz edilmesi dikkat çekiyor.Bali'de uçaktan inişte 'kırmızı halı' ile karşılanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gıda güvenliği ve enerji konularında Moskova'nın dünyaya mesajlarını aktarması bekleniyor.Zirvenin hemen öncesi ABD ve Çin liderleri Joe Biden ile Şi Jinping'in ilk yüzyüze görüşmesine sahne oldu. İki lider birbirlerine Tayvan başta olmak üzere son dönemde anlaşmazlık konularında 'kırmızı çizgilerini' aktardılar.Zirveye Britanya'nın ülkesinde başı resesyonla dertte olan yeni Başbakanı Rishi Sunak ile İtalya'da yeni hükümet kuran neofaşist lider Georgia Meloni ilk kez katılıyorlar. Zirvede Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temsil ediyor.Bali'de başlayan G20 zirvesi, Şi-Biden görüşmesi ve 'çok kutupluluk' tartışmaları ile ilgili gelişmeleri gazeteci-yazar Hasan Erel ile konuştuk.'Biden yönetimi 1970'lerde Kissinger diplomasisiyle kıyaslanınca çok amatör'Hasan Erel’e göre, Çin ve ABD liderlerinin yüzyüze görüşmesi önemli olsa da stratejik sonuçları olması beklenmemeli. Biden'ın Çin ile Rusya'yı birbirlerine güvensizliğe itme taktiği güttüğünü söyleyen Erel, artık 1970'lerdeki gibi bir dünya olmadığını anımsattı:'Bütün denizlere hakim eski İngiliz imparatorluğu gibi Asya’yı karaya hapsedebilecek bir Amerika imparatorluğu yok artık'Erel, ABD'nin tek kutuplu hegemonyasının erozyana uğradığını söylerken, pek çok ülkenin kendisini yeni duruya uyarladığını belirtti. Erel, Suudi Arabistan dahil 12 ülkenin BRICS'e ilgi duyduğunu anımsattı:'Amerika’nın bütün yaptıkları karşı tarafı güçlendiriyor ya da bir araya getiriyor'ABD'de Kissinger gibi 'böl-yönet' taktiğini başarıyla uygulayan isimlerin artık bulunmadığını belirten Erel, Washington'ın yaptıklarının karşı cepheyi bir araya getirdiğini, bu durumun diğer ülkeleri de etkilediğini kaydetti. Erel, doğrudan olmasa da dolaylı olarak bir 'savunma cephesinin' ortaya çıktığı görüşünde:'Görüşmeler için birtakım altyapı da yapılıyor olabilir'ABD'deki ara seçimlerde beklenen 'kırmızı dalga' gelmemişken, Biden yönetiminin Ukrayna politikalarından vazgeçmesini çok olası görmeyen Erel, diğer yandan ABD'den müzakere girişimleri gelmesine dikkat çekti:'Biz olmazsak Çin tek kutuplu bir dünya kurar iddiası da hiç inandırıcı değil'Erel, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine müdahale etmeyen Çin'e çatışmanı geciktirmekten, ABD'nin ise erkene almaktan kazanacağı görüşünde. Erel, ABD'nin tek başına dünyayı yönetme iddiasını gerçekçi bulmazken, Çin'in de buna soyunmadığını belirtti:'Dünyanın geri kalanı Batı'ya karşı denge arayışında'Erel, G20'deki ülkelerin çoğunun BRICS üyesi olmak istediklerini anımsatırken, dünyanın geri kalanının Batı'ya karşı denge arayışında olduğunu vurguladı. BM gibi uluslararası kurumların Batı eksenli yapısının da sorgulandığını kaydeden Erel, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan Batı merkezli küresel yapının çözülmekte olduğu değerlendirmesinde bulundu.'Bir derece yumuşama olabilir ama Rusya ile Çin’i ayırıp önce Rusya sonra Çin’i halledecek bir Amerika yok artık'ABD'nin Çin ile Rusya'yı ayırıp, önce Rusya'yı 'halledip' sonra 'Çin'e çöküp', Almanya Japonya ve diğer ülkeleri asker gibi cepheye süreceği bir durum kalmadığı görüşünde. Erel, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçiler kazançlı çıkmış görünmese de START anlaşmaları ve ekonomik krize karşı bir derece yumuşamanın da olabileceğini dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20221114/fransa-macron-g20nin-ardindan-putini-arayacak-1063419551.html

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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batı, ukrayna krizi, ukrayna, g20, denge, güç dengesi