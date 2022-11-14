https://sputniknews.com.tr/20221114/duma-baskani-volodinden-tbmm-baskani-sentopa-istanbuldaki-teror-saldirisi-nedeniyle-taziye-mesaji-1063417849.html

Duma Başkanı Volodin’den TBMM Başkanı Şentop’a İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı

Duma Başkanı Volodin’den TBMM Başkanı Şentop’a İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop’a İstanbul'daki terör saldırısında meydana gelen can... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T17:21+0300

2022-11-14T17:21+0300

2022-11-14T17:21+0300

dünya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

vyaçeslav volodin

mustafa şentop

tbmm

taksim

taziye

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Rusya Devlet Duması basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a İstanbul'daki terör saldırısında meydana gelen can kayıpları ile ilgili taziye telgrafı gönderdi.Volodin’in sözlerine yer verilen açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması milletvekilleri adına İstanbul'daki terör eylemi sonucunda meydana gelen can kayıplarından dolayı derin taziyelerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileklerimin iletilmesini istirham ederim” ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221114/putinden-erdogana-taziye-1063403863.html

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rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, mustafa şentop, tbmm, taksim, taziye