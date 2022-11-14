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https://sputniknews.com.tr/20221114/duma-baskani-volodinden-tbmm-baskani-sentopa-istanbuldaki-teror-saldirisi-nedeniyle-taziye-mesaji-1063417849.html
Duma Başkanı Volodin’den TBMM Başkanı Şentop’a İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı
Duma Başkanı Volodin’den TBMM Başkanı Şentop’a İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop’a İstanbul'daki terör saldırısında meydana gelen can... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T17:21+0300
2022-11-14T17:21+0300
dünya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
vyaçeslav volodin
mustafa şentop
tbmm
taksim
taziye
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Rusya Devlet Duması basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a İstanbul'daki terör saldırısında meydana gelen can kayıpları ile ilgili taziye telgrafı gönderdi.Volodin’in sözlerine yer verilen açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması milletvekilleri adına İstanbul'daki terör eylemi sonucunda meydana gelen can kayıplarından dolayı derin taziyelerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileklerimin iletilmesini istirham ederim” ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/putinden-erdogana-taziye-1063403863.html
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, mustafa şentop, tbmm, taksim, taziye
rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, mustafa şentop, tbmm, taksim, taziye

Duma Başkanı Volodin’den TBMM Başkanı Şentop’a İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı

17:21 14.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDuma Başkanı Volodin
Duma Başkanı Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop’a İstanbul'daki terör saldırısında meydana gelen can kayıpları ile ilgili taziye telgrafı gönderdi.
Rusya Devlet Duması basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a İstanbul'daki terör saldırısında meydana gelen can kayıpları ile ilgili taziye telgrafı gönderdi.
Volodin’in sözlerine yer verilen açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması milletvekilleri adına İstanbul'daki terör eylemi sonucunda meydana gelen can kayıplarından dolayı derin taziyelerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileklerimin iletilmesini istirham ederim” ifadeleri yer aldı.
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