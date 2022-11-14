https://sputniknews.com.tr/20221114/dr-altinoklu-sinifsiz-kitle-tahayyulunun-en-basindan-gercek-olmadigini-esnaf-ustunden-goruyoruz-1063414185.html
Dr. Altınoklu: Sınıfsız kitle tahayyülünün en başından gerçek olmadığını esnaf üstünden görüyoruz
Dr. Altınoklu: Sınıfsız kitle tahayyülünün en başından gerçek olmadığını esnaf üstünden görüyoruz
Dr. Altınoklu, “Sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış kitle tahayyülünün en başından ne kadar gerçek olmadığını biz esnaf üstünden görüyoruz” dedi. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T15:33+0300
2022-11-14T15:33+0300
2022-11-14T15:33+0300
akademisyen
esnaf
görüş
cumhuriyet
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Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyeliği yapan Dr. Müge Neda Altınoklu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.‘Reproduction Conditions of Small Tradesmen in Turkey: The Case of Perşembe Pazarı’ başlıklı doktora teziyle Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimler Doktora Tezi Mansiyon Ödülü’ne layık görülen Dr. Altınoklu, “Cumhuriyet’in sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir kitle tahayyülü var. Bu tahayyülün ne kadar gerçekleşmediğini ve en başından ne kadar gerçek olmadığını biz esnaf üstünden görüyoruz… Esnafın sadece sermaye sürecinde bir işlevi yok. Aynı zamanda egemen ideolojinin üretiminde de bir işlevi var, ona da bakmak gerekiyor” şeklinde konuştu.‘Ekmek, Dükkân, Devlet’te Türkiye’ adlı kitabında esnafın sınıfsal konumunun 1980’lerden itibaren hızlanan dönüşümünü inceleyen Altınoklu, şunları söyledi:Altınoklu, “Türkiye’de esnafın toplumsal ilişkiler içerisinde önemli bir yere sahip olduğu varsayımı üzerinde fazlaca düşünmediğimiz bir ezberdir. Bir yandan, aile bağları dikkate alındığında en kalabalık gruplardan biri olarak esnafın işgücü piyasasında önemli bir rolü hep olagelmiştir. Aynı zamanda bir sermaye bileşeni olarak da esnaf, sermaye döngüsünün tamamlayıcı faaliyetleri olan tedarik, depolama ve alımsatım gibi süreçlerin, yani mevcut iktisadi düzenin yeniden üretimine katkı sağlar. Öte yandan esnaf, Türkiye’de siyasi söylem ve politikaların her zaman ayrıcalıklı bir bileşeni olmuştur; zira siyasiler için esnaf, ‘en ulaşılabilir’ olan seçmen grubudur, o yüzden her seçim döneminde siyasilerin adeta yarış halinde yaptığı esnaf ziyaretlerini duyar, izleriz” ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
akademisyen, esnaf, cumhuriyet
akademisyen, esnaf, cumhuriyet
Dr. Altınoklu: Sınıfsız kitle tahayyülünün en başından gerçek olmadığını esnaf üstünden görüyoruz
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Dr. Altınoklu, “Sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış kitle tahayyülünün en başından ne kadar gerçek olmadığını biz esnaf üstünden görüyoruz” dedi.
Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyeliği yapan Dr. Müge Neda Altınoklu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
‘Reproduction Conditions of Small Tradesmen in Turkey: The Case of Perşembe Pazarı’ başlıklı doktora teziyle Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimler Doktora Tezi Mansiyon Ödülü’ne layık görülen Dr. Altınoklu, “Cumhuriyet’in sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir kitle tahayyülü var. Bu tahayyülün ne kadar gerçekleşmediğini ve en başından ne kadar gerçek olmadığını biz esnaf üstünden görüyoruz… Esnafın sadece sermaye sürecinde bir işlevi yok. Aynı zamanda egemen ideolojinin üretiminde de bir işlevi var, ona da bakmak gerekiyor” şeklinde konuştu.
‘Ekmek, Dükkân, Devlet’te Türkiye’ adlı kitabında esnafın sınıfsal konumunun 1980’lerden itibaren hızlanan dönüşümünü inceleyen Altınoklu, şunları söyledi:
“Osmanlı’dan günümüze siyasi ve iktisadi hayatın gelişimini anlamak için bizatihi esnaf bile başlı başına bir başvuru kaynağı olarak görülebilir. O yüzdendir ki, esnafın önemi, rolü, kayıpları ve kazanımları üzerine söylenecek sözler hiçbir zaman bitmedi, bitmez de. Hatta esnafın kendisinden çok, onu temsil ettiğini iddia eden siyasi örgüt/parti liderlerinin, esnaf yerine daha çok söz sahibi olduğunu söylemek bile mümkün. Aslında tarihsel olarak esnaf-devlet ilişkisine dair kabul gören hikâye şöyle; esnaf hep ‘devlet babası’na kızgın, çünkü ‘babası’ tarafından mağdur edildiğini düşünür. Öte taraftan ‘devlet baba’, ‘evladı’ olarak gördüğü esnafı hep korumak ve kollamak sözünde. Ancak günümüzde ahbap-çavuş kapitalizmi veya neo-patrimoniyal devlet gibi kavramlarla açıklanması yetersiz kalan bu ilişkide esnafın pasif, devlete bağımlı ve salt iktidar yanlısı olarak resmedilmesinden ziyade esnafın sermayenin toplam döngüsü içerisindeki konumunu yeniden üretmesini mümkün kılan ilişkisel koşullar üzerine düşünmek gerekiyor. Zira esnaf-devlet ilişkisi, her zaman çatışmacı olmadığı gibi, uzlaşmacı da değildir. Örneğin, 2001 krizinin momentlerinden biri olan yazar kasa eyleminde esnafın gösterdiği tepkiyi, dönemin egemen ilişkilerinin çözülmesinin önemli bir sembolü olarak görmek mümkündür.”
Altınoklu, “Türkiye’de esnafın toplumsal ilişkiler içerisinde önemli bir yere sahip olduğu varsayımı üzerinde fazlaca düşünmediğimiz bir ezberdir. Bir yandan, aile bağları dikkate alındığında en kalabalık gruplardan biri olarak esnafın işgücü piyasasında önemli bir rolü hep olagelmiştir. Aynı zamanda bir sermaye bileşeni olarak da esnaf, sermaye döngüsünün tamamlayıcı faaliyetleri olan tedarik, depolama ve alımsatım gibi süreçlerin, yani mevcut iktisadi düzenin yeniden üretimine katkı sağlar. Öte yandan esnaf, Türkiye’de siyasi söylem ve politikaların her zaman ayrıcalıklı bir bileşeni olmuştur; zira siyasiler için esnaf, ‘en ulaşılabilir’ olan seçmen grubudur, o yüzden her seçim döneminde siyasilerin adeta yarış halinde yaptığı esnaf ziyaretlerini duyar, izleriz” ifadelerini kullandı.