Dr. Altınoklu: Sınıfsız kitle tahayyülünün en başından gerçek olmadığını esnaf üstünden görüyoruz

Dr. Altınoklu: Sınıfsız kitle tahayyülünün en başından gerçek olmadığını esnaf üstünden görüyoruz

Dr. Altınoklu, "Sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış kitle tahayyülünün en başından ne kadar gerçek olmadığını biz esnaf üstünden görüyoruz" dedi. 14.11.2022

Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyeliği yapan Dr. Müge Neda Altınoklu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.‘Reproduction Conditions of Small Tradesmen in Turkey: The Case of Perşembe Pazarı’ başlıklı doktora teziyle Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimler Doktora Tezi Mansiyon Ödülü’ne layık görülen Dr. Altınoklu, “Cumhuriyet’in sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir kitle tahayyülü var. Bu tahayyülün ne kadar gerçekleşmediğini ve en başından ne kadar gerçek olmadığını biz esnaf üstünden görüyoruz… Esnafın sadece sermaye sürecinde bir işlevi yok. Aynı zamanda egemen ideolojinin üretiminde de bir işlevi var, ona da bakmak gerekiyor” şeklinde konuştu.‘Ekmek, Dükkân, Devlet’te Türkiye’ adlı kitabında esnafın sınıfsal konumunun 1980’lerden itibaren hızlanan dönüşümünü inceleyen Altınoklu, şunları söyledi:Altınoklu, “Türkiye’de esnafın toplumsal ilişkiler içerisinde önemli bir yere sahip olduğu varsayımı üzerinde fazlaca düşünmediğimiz bir ezberdir. Bir yandan, aile bağları dikkate alındığında en kalabalık gruplardan biri olarak esnafın işgücü piyasasında önemli bir rolü hep olagelmiştir. Aynı zamanda bir sermaye bileşeni olarak da esnaf, sermaye döngüsünün tamamlayıcı faaliyetleri olan tedarik, depolama ve alımsatım gibi süreçlerin, yani mevcut iktisadi düzenin yeniden üretimine katkı sağlar. Öte yandan esnaf, Türkiye’de siyasi söylem ve politikaların her zaman ayrıcalıklı bir bileşeni olmuştur; zira siyasiler için esnaf, ‘en ulaşılabilir’ olan seçmen grubudur, o yüzden her seçim döneminde siyasilerin adeta yarış halinde yaptığı esnaf ziyaretlerini duyar, izleriz” ifadelerini kullandı.

