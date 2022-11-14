https://sputniknews.com.tr/20221114/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063402090.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Yeni haftaya dolar 18.57 liradan başladı, euro/TL ise 19.18 TL’de yer alıyor. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T09:25+0300

2022-11-14T09:25+0300

2022-11-14T09:25+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

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Dolar 18.57 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.18 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ONS fiyatı 1761 dolardan işlem görürken altının gram fiyatı bin 51 TL'den işlem görüyor.Çeyrek altın fiyatlarında son durum şöyle:Gram altın 1051 lira,Çeyrek altın 1732 lira,Yarım altın 3467 lira,Cumhuriyet altını 6781 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221111/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063315867.html

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