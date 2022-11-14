https://sputniknews.com.tr/20221114/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063402090.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Yeni haftaya dolar 18.57 liradan başladı, euro/TL ise 19.18 TL’de yer alıyor. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T09:25+0300
2022-11-14T09:25+0300
2022-11-14T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd689813491712b53cc133079d3caa70.jpg
Dolar 18.57 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.18 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ONS fiyatı 1761 dolardan işlem görürken altının gram fiyatı bin 51 TL'den işlem görüyor.Çeyrek altın fiyatlarında son durum şöyle:Gram altın 1051 lira,Çeyrek altın 1732 lira,Yarım altın 3467 lira,Cumhuriyet altını 6781 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063315867.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54813766b1abfb5ce27f739fbf108f55.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Yeni haftaya dolar 18.57 liradan başladı, euro/TL ise 19.18 TL’de yer alıyor.
Dolar 18.57 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.18 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının ONS fiyatı 1761 dolardan işlem görürken altının gram fiyatı bin 51 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatlarında son durum şöyle:
Cumhuriyet altını 6781 liradan el değiştiriyor.