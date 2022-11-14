https://sputniknews.com.tr/20221114/dogu-perincek-saldirinin-arkasinda-kimin-oldugu-apacik-ortada-1063398609.html

Doğu Perinçek: Saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada

Doğu Perinçek: Saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırının arkasında kimin olduğu apaçık... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T04:35+0300

2022-11-14T04:35+0300

2022-11-14T04:39+0300

türkiye

doğu perinçek

pkk

hdp

akp

ak parti

istanbul

patlama

istiklal caddesi

beyoğlu

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Ulusal Kanal'da canlı yayına katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Taksim'deki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.Yaptığı açıklamada Perinçek, şu ifadeleri kullandı: "Resmi açıklamalarda bu olayın arkasında 'her kim varsa' gibi açıklama yapılıyor. Araştırma sonuçlarını bekliyoruz ama kimin olduğu apaçık ortada. Türkiye'de terör eylemleri var, şehit cenazeleri geliyor. Ama teröre karşı kararlı şekilde mücadele yürütülmüyor. Mehmetçik, polis, köy korucuları yürütüyor. Pervari'de halk HDP'ye göz açtırmıyor, PKK ile savaşıyor. Ama AK Parti HDP'yi ziyaret ediyor, anayasa yapmaya kalkıyor. Bomba patlatanlarla anayasa yapmaya kalkıyor. Önce Türkiye'nin bu beladan kurtulması ve Mehmetçik gibi polis gibi kararlı mücadele yürütülmesi lazım. Yasal olarak da göz açtırmaması lazım. Bugün Mehmetçik, köy korucuları, polisimiz görevini yapıyor ama Anayasa Mahkemesi işini yapmıyor. Mehmetçik, polis, korucular kararlı mücadele yürütüyor ama HDP hala TBMM'de. Hatta HDP ile anayasa çalışmaları yürütülüyor. HDP ile hiçbir müzakere yürütülemez. Anayasa Mahkemesi görevini yapmalıdır. Anayasa Mahkemesi, mehmetçiğimize, polisimize, korucumuza karşı vefasızdır, sadakatsizdir. Hükümet HDP ile görüşmelerini tamamen kesmelidir."

https://sputniknews.com.tr/20221114/icisleri-bakani-soylu-bombayi-birakan-kisi-gozaltinda--1063398027.html

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

beyoğlu

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doğu perinçek, pkk, hdp, akp, ak parti, istanbul, patlama, istiklal caddesi, beyoğlu, taksim