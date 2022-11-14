https://sputniknews.com.tr/20221114/dogu-perincek-saldirinin-arkasinda-kimin-oldugu-apacik-ortada-1063398609.html
Doğu Perinçek: Saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada
Doğu Perinçek: Saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırının arkasında kimin olduğu apaçık... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T04:35+0300
2022-11-14T04:35+0300
2022-11-14T04:39+0300
türkiye
doğu perinçek
pkk
hdp
akp
ak parti
istanbul
patlama
istiklal caddesi
beyoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_3b06ab6b5222bbd4d3047a4dde2f493a.jpg
Ulusal Kanal'da canlı yayına katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Taksim'deki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.Yaptığı açıklamada Perinçek, şu ifadeleri kullandı: "Resmi açıklamalarda bu olayın arkasında 'her kim varsa' gibi açıklama yapılıyor. Araştırma sonuçlarını bekliyoruz ama kimin olduğu apaçık ortada. Türkiye'de terör eylemleri var, şehit cenazeleri geliyor. Ama teröre karşı kararlı şekilde mücadele yürütülmüyor. Mehmetçik, polis, köy korucuları yürütüyor. Pervari'de halk HDP'ye göz açtırmıyor, PKK ile savaşıyor. Ama AK Parti HDP'yi ziyaret ediyor, anayasa yapmaya kalkıyor. Bomba patlatanlarla anayasa yapmaya kalkıyor. Önce Türkiye'nin bu beladan kurtulması ve Mehmetçik gibi polis gibi kararlı mücadele yürütülmesi lazım. Yasal olarak da göz açtırmaması lazım. Bugün Mehmetçik, köy korucuları, polisimiz görevini yapıyor ama Anayasa Mahkemesi işini yapmıyor. Mehmetçik, polis, korucular kararlı mücadele yürütüyor ama HDP hala TBMM'de. Hatta HDP ile anayasa çalışmaları yürütülüyor. HDP ile hiçbir müzakere yürütülemez. Anayasa Mahkemesi görevini yapmalıdır. Anayasa Mahkemesi, mehmetçiğimize, polisimize, korucumuza karşı vefasızdır, sadakatsizdir. Hükümet HDP ile görüşmelerini tamamen kesmelidir."
https://sputniknews.com.tr/20221114/icisleri-bakani-soylu-bombayi-birakan-kisi-gozaltinda--1063398027.html
türkiye
istanbul
istiklal caddesi
beyoğlu
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_119:0:838:539_1920x0_80_0_0_06d1b0b030e13e987edbefe0f8da2e44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğu perinçek, pkk, hdp, akp, ak parti, istanbul, patlama, istiklal caddesi, beyoğlu, taksim
doğu perinçek, pkk, hdp, akp, ak parti, istanbul, patlama, istiklal caddesi, beyoğlu, taksim
Doğu Perinçek: Saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada
04:35 14.11.2022 (güncellendi: 04:39 14.11.2022) Abone ol
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada" dedi.
Ulusal Kanal'da canlı yayına katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Taksim'deki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Yaptığı açıklamada Perinçek, şu ifadeleri kullandı:
"Resmi açıklamalarda bu olayın arkasında 'her kim varsa' gibi açıklama yapılıyor. Araştırma sonuçlarını bekliyoruz ama kimin olduğu apaçık ortada. Türkiye'de terör eylemleri var, şehit cenazeleri geliyor. Ama teröre karşı kararlı şekilde mücadele yürütülmüyor. Mehmetçik, polis, köy korucuları yürütüyor. Pervari'de halk HDP'ye göz açtırmıyor, PKK ile savaşıyor. Ama AK Parti HDP'yi ziyaret ediyor, anayasa yapmaya kalkıyor. Bomba patlatanlarla anayasa yapmaya kalkıyor.
Önce Türkiye'nin bu beladan kurtulması ve Mehmetçik gibi polis gibi kararlı mücadele yürütülmesi lazım. Yasal olarak da göz açtırmaması lazım. Bugün Mehmetçik, köy korucuları, polisimiz görevini yapıyor ama Anayasa Mahkemesi işini yapmıyor. Mehmetçik, polis, korucular kararlı mücadele yürütüyor ama HDP hala TBMM'de. Hatta HDP ile anayasa çalışmaları yürütülüyor. HDP ile hiçbir müzakere yürütülemez. Anayasa Mahkemesi görevini yapmalıdır. Anayasa Mahkemesi, mehmetçiğimize, polisimize, korucumuza karşı vefasızdır, sadakatsizdir. Hükümet HDP ile görüşmelerini tamamen kesmelidir."