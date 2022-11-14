https://sputniknews.com.tr/20221114/cumhurbaskani-erdogan-g-20-zirvesine-katilmak-uzere-gittigi-endonezyaya-ulasti-1063399947.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere gittiği Endonezya'ya ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere gittiği Endonezya'ya ulaştı

17. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali kentine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Bali Havalimanı'na indi.. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T07:08+0300

2022-11-14T07:08+0300

2022-11-14T08:00+0300

türkiye

g20

g20 zirvesi

recep tayyip erdoğan

endonezya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061236268_0:174:2047:1325_1920x0_80_0_0_822b46a4a59089368f16805ab7c4f539.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali adasına ulaştı. Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde bugün Bali'de ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.Görüşmede Türkiye- Endonezya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.Erdoğan'ın katılacağı 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak. G20 liderleri bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.Erdoğan'ın, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

türkiye

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

g20, g20 zirvesi, recep tayyip erdoğan, endonezya