https://sputniknews.com.tr/20221114/cumhurbaskani-erdogan-g-20-zirvesine-katilmak-uzere-gittigi-endonezyaya-ulasti-1063399947.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere gittiği Endonezya'ya ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere gittiği Endonezya'ya ulaştı
17. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali kentine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Bali Havalimanı'na indi.. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T07:08+0300
2022-11-14T07:08+0300
2022-11-14T08:00+0300
türkiye
g20
g20 zirvesi
recep tayyip erdoğan
endonezya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali adasına ulaştı. Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde bugün Bali'de ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.Görüşmede Türkiye- Endonezya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.Erdoğan'ın katılacağı 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak. G20 liderleri bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.Erdoğan'ın, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.
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g20, g20 zirvesi, recep tayyip erdoğan, endonezya
g20, g20 zirvesi, recep tayyip erdoğan, endonezya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere gittiği Endonezya'ya ulaştı
07:08 14.11.2022 (güncellendi: 08:00 14.11.2022) Abone ol
17. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali kentine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Bali Havalimanı'na indi..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali adasına ulaştı. Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde bugün Bali'de ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.
Görüşmede Türkiye- Endonezya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Erdoğan'ın katılacağı 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak. G20 liderleri bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.
Erdoğan'ın, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.