https://sputniknews.com.tr/20221114/cumhurbaskani-erdogan-endonezya-devlet-baskani-widodo-ile-gorustu-1063403710.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

endonezya

türkiye

joko widodo

g20

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'da.Erdoğan, Bali adasında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20221114/cumhurbaskani-erdogan-g-20-zirvesine-katilmak-uzere-gittigi-endonezyaya-ulasti-1063399947.html

türkiye

endonezya

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recep tayyip erdoğan, endonezya, türkiye, joko widodo, g20