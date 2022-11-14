https://sputniknews.com.tr/20221114/cumhurbaskani-erdogan-endonezya-devlet-baskani-widodo-ile-gorustu-1063403710.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T10:44+0300
2022-11-14T10:44+0300
2022-11-14T10:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
endonezya
türkiye
joko widodo
g20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'da.Erdoğan, Bali adasında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221114/cumhurbaskani-erdogan-g-20-zirvesine-katilmak-uzere-gittigi-endonezyaya-ulasti-1063399947.html
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recep tayyip erdoğan, endonezya, türkiye, joko widodo, g20
recep tayyip erdoğan, endonezya, türkiye, joko widodo, g20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
10:44 14.11.2022 (güncellendi: 10:48 14.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'da.
Erdoğan, Bali adasında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.