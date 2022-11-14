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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
endonezya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'da.Erdoğan, Bali adasında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221114/cumhurbaskani-erdogan-g-20-zirvesine-katilmak-uzere-gittigi-endonezyaya-ulasti-1063399947.html
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recep tayyip erdoğan, endonezya, türkiye, joko widodo, g20
recep tayyip erdoğan, endonezya, türkiye, joko widodo, g20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

10:44 14.11.2022 (güncellendi: 10:48 14.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'da.
Erdoğan, Bali adasında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC. TRK ile , Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’a hareket etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere gittiği Endonezya'ya ulaştı
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