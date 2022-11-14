https://sputniknews.com.tr/20221114/cavusoglu-ile-lavrov-arasinda-telefon-gorusmesi-1063413990.html
Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü
Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T15:04+0300
2022-11-14T15:04+0300
2022-11-14T15:42+0300
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mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov
Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü
15:04 14.11.2022 (güncellendi: 15:42 14.11.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.