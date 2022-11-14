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Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü
Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
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mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov

Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü

15:04 14.11.2022 (güncellendi: 15:42 14.11.2022)
© Sputnik / МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© Sputnik / МИД РФ
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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