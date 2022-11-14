CANLI | Ukrayna, Herson'da CNN ve Sky News muhabirlerinin akreditasyonlarını iptal etti

Ukrayna, Herson'da CNN ve Sky News muhabirlerinin akreditasyonlarını iptal etti

Ukrayna yönetimi, geçen hafta Rus kuvvetlerinin çekildiği Herson'daki durumu takip eden ve aralarında yabancılar da dahil olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarından 6 gazetecinin akreditasyonlarını iptal etti.

Ukrainska Pravda gazetesinin aktardığına göre akreditasyonları iptal edilenler arasında CNN ve Sky News çalışanları da yer aldı. Diğer dördünün ise yerel mecralar oldukları belirtildi.