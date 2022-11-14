BM Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen karar kabul edildi
23:25 14.11.2022 (güncellendi: 23:29 14.11.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко/
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın tazminat ödemek de dahil olmak üzere 'Ukrayna'yı işgal ederek uluslararası hukuku ihlal etmekten sorumlu tutulması' çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.
93 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.
94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı.
Karşı oy kullanan ülkeler arasında Suriye, Kuzey Kore, İran, Çin, Belarus, Küba gibi ülkeler bulunuyor.
Türkiye ise kararı destekleyen ülkeler arasında yer aldı.
Karşı oy kullanan ülkeler arasında Suriye, Kuzey Kore, İran, Çin, Belarus, Küba gibi ülkeler bulunuyor.
Türkiye ise kararı destekleyen ülkeler arasında yer aldı.
BM Genel Kurulu, Rusya'nın tazminat ödemek de dahil olmak üzere 'Ukrayna'yı işgal ederek uluslararası hukuku ihlal etmekten sorumlu tutulması' çağrısında bulunan bir kararı kabul ettihttps://t.co/nTHKbBOx6X pic.twitter.com/mQmOlFMYJ0— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 14, 2022
Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor.
BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip.