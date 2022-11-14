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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221114/bm-genel-kurulunda-rusyanin-ukraynaya-tazminat-odemesini-isteyen-karar-kabul-edildi-1063429060.html
BM Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen karar kabul edildi
BM Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen karar kabul edildi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın tazminat ödemek de dahil olmak üzere 'Ukrayna'yı işgal ederek uluslararası hukuku ihlal etmekten sorumlu... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T23:25+0300
2022-11-14T23:29+0300
ukrayna krizi
bm
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93 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Karşı oy kullanan ülkeler arasında Suriye, Kuzey Kore, İran, Çin, Belarus, Küba gibi ülkeler bulunuyor.Türkiye ise kararı destekleyen ülkeler arasında yer aldı. Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor.BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip.
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BM Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen karar kabul edildi

23:25 14.11.2022 (güncellendi: 23:29 14.11.2022)
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın tazminat ödemek de dahil olmak üzere 'Ukrayna'yı işgal ederek uluslararası hukuku ihlal etmekten sorumlu tutulması' çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.
93 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.
94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı.

Karşı oy kullanan ülkeler arasında Suriye, Kuzey Kore, İran, Çin, Belarus, Küba gibi ülkeler bulunuyor.

Türkiye ise kararı destekleyen ülkeler arasında yer aldı.
Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor.
BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip.
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