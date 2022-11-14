https://sputniknews.com.tr/20221114/bebegini-dogumda-kaybeden-ronaldodan-manchester-uniteda-empatiden-yoksunluk-suclamasi-1063408713.html
Bebeğini kaybeden Ronaldo'dan Manchester United'a 'empatiden yoksunluk' suçlaması
Bebeğini kaybeden Ronaldo'dan Manchester United'a 'empatiden yoksunluk' suçlaması
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, kızının hastalığı nedeniyle sezon öncesi antremanlarına geç döndüğü için Manchester United yetkililerinin ondan... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T13:25+0300
2022-11-14T13:25+0300
2022-11-14T13:42+0300
yaşam
ronaldo
cristiano ronaldo
manchester united
bebek
ikiz
ebeveyn
vefat
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Portekizli ünlü futbolcu Ronaldo ve 28 yaşındaki parneri Georgina Rodriguez 18 Nisan'da kucaklarına aldıkları ikiz çocuklarından birini doğum sırasında kaybettiklerini duyurdu.İkiz bebeklerden erkek olanını kaybettiklerini belirten Ronaldo, 'en büyük acı' olarak tanımladığı kaybı nedeniyle tüm futbol dünyasından başsağlığı dilekleri aldıklarını ve hatta rakip takım Liverpool taraftarlarının 'You'll Never Walk Alone' (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısını söylediklerini kaydetti.İngiltere Kraliyet ailesinden dahi başsağlığı mesajı aldığını dile getiren Ronaldo, tüm dünyadan bu süreçte aldığı desteğe rağmen kendi takımını, özellikle de diğer ikiz bebek temmuz ayında hastaneye kaldırıldığı esnada 'empatiden yoksun olmakla' suçladı. Ünlü futbolcu, kız bebeğinin hastalığı nedeniyle sezon öncesi antremanlara geç katılmak zorunda kalmıştı. Ronaldo, çalışmalara geç kalmasının nedenini açıkladıktan sonra Manchester United yetkililerinin takındığı tavırlar nedeniyle 'incindiğini' dile getirdi.Kız bebeğin hastalığı, erkek ikiz kardeşinin vefatından yalnızca üç ay sonra gelmişti.Nisan ayında yaşadıkları kaybı duyuran Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:Ünlü yıldız, partneri Georgiana'nın hamileliğini sosyal medyada hayranlarıyla paylaşırken, "İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kalplerimiz sevgiyle dolu. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" demişti.Söz konusu açıklamalar, Ronaldo ile kulüp menajeri Erik ten Hag arasında yaşanan gerginliğin ardından geldi.İngiliz televizyon kanalı TalkTV'deki 'Piers Morgan Sansürsüz' programında yaptığı açıklamalarda Manchester United yetkililerini 'kendisini kulüpten çıkmaya zorlamakla' suçlayan Ronaldo, Hag'a hiçbir saygısının kalmadığını belirterek, 'ihanete uğramış hissettiğini' söyledi. "Ona hiçbir şekilde saygı duymuyorum çünkü o da bana saygı göstermiyor" diyen Ronaldo, şöyle konuştu:Ronaldo geçtiğimiz pazar günü Manchester United'ın Dünya Kupası öncesi son maçına sağlık gerekçesiyle katılmamıştı.
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ronaldo, cristiano ronaldo, manchester united, bebek, ikiz, ebeveyn, vefat
ronaldo, cristiano ronaldo, manchester united, bebek, ikiz, ebeveyn, vefat
Bebeğini kaybeden Ronaldo'dan Manchester United'a 'empatiden yoksunluk' suçlaması
13:25 14.11.2022 (güncellendi: 13:42 14.11.2022) Abone ol
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, kızının hastalığı nedeniyle sezon öncesi antremanlarına geç döndüğü için Manchester United yetkililerinin ondan şüphe duyduğunu belirterek kulübü 'empati' eksikliğiyle suçladı.
Portekizli ünlü futbolcu Ronaldo ve 28 yaşındaki parneri Georgina Rodriguez 18 Nisan'da kucaklarına aldıkları ikiz çocuklarından birini doğum sırasında kaybettiklerini duyurdu.
İkiz bebeklerden erkek olanını kaybettiklerini belirten Ronaldo, 'en büyük acı' olarak tanımladığı kaybı nedeniyle tüm futbol dünyasından başsağlığı dilekleri aldıklarını ve hatta rakip takım Liverpool taraftarlarının 'You'll Never Walk Alone' (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısını söylediklerini kaydetti.
İngiltere Kraliyet ailesinden dahi başsağlığı mesajı aldığını dile getiren Ronaldo, tüm dünyadan bu süreçte aldığı desteğe rağmen kendi takımını, özellikle de diğer ikiz bebek temmuz ayında hastaneye kaldırıldığı esnada 'empatiden yoksun olmakla' suçladı. Ünlü futbolcu, kız bebeğinin hastalığı nedeniyle sezon öncesi antremanlara geç katılmak zorunda kalmıştı.
Ronaldo, çalışmalara geç kalmasının nedenini açıkladıktan sonra Manchester United yetkililerinin takındığı tavırlar nedeniyle 'incindiğini' dile getirdi.
Kız bebeğin hastalığı, erkek ikiz kardeşinin vefatından yalnızca üç ay sonra gelmişti.
Nisan ayında yaşadıkları kaybı duyuran Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:
"'En derin üzüntümüzle duyurmak isteriz ki, erkek bebeğimiz vefat etti. Bu bir ebeveynin çekebileceği en büyük acı. Kaybımızdan dolayı çok üzgünüz ve bu zor zamanda mahremiyet rica ediyoruz. Tüm bakım ve destekleri için doktor ve hemşirelere teşekkür ederiz. Bize bu zorlu süreçte biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veren şey, kızımızın dünyaya gelmesi oldu. Sevgili oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni daima seveceğiz."
Ünlü yıldız, partneri Georgiana'nın hamileliğini sosyal medyada hayranlarıyla paylaşırken, "İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kalplerimiz sevgiyle dolu. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" demişti.
Söz konusu açıklamalar, Ronaldo ile kulüp menajeri Erik ten Hag arasında yaşanan gerginliğin ardından geldi.
İngiliz televizyon kanalı TalkTV'deki 'Piers Morgan Sansürsüz' programında yaptığı açıklamalarda Manchester United yetkililerini 'kendisini kulüpten çıkmaya zorlamakla' suçlayan Ronaldo, Hag'a hiçbir saygısının kalmadığını belirterek, 'ihanete uğramış hissettiğini' söyledi.
"Ona hiçbir şekilde saygı duymuyorum çünkü o da bana saygı göstermiyor" diyen Ronaldo, şöyle konuştu:
"Bazı kişiler beni burada istemiyor. Sadece koç değil, aynı zamanda iki üç kişi daha istemiyor ve yalnızca bu yıl değil, bu durum geçen yıl da böyleydi. Dürüst olmak gerekirse, aslında bunu söylememeliyim. Ancak dinleyin, umrumda değil. İnsanlar doğruları duymalı. Evet, ihanete uğramış hissediyorum."
Ronaldo geçtiğimiz pazar günü Manchester United'ın Dünya Kupası öncesi son maçına sağlık gerekçesiyle katılmamıştı.