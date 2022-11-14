https://sputniknews.com.tr/20221114/bebegini-dogumda-kaybeden-ronaldodan-manchester-uniteda-empatiden-yoksunluk-suclamasi-1063408713.html

Bebeğini kaybeden Ronaldo'dan Manchester United'a 'empatiden yoksunluk' suçlaması

Bebeğini kaybeden Ronaldo'dan Manchester United'a 'empatiden yoksunluk' suçlaması

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, kızının hastalığı nedeniyle sezon öncesi antremanlarına geç döndüğü için Manchester United yetkililerinin ondan... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T13:25+0300

2022-11-14T13:25+0300

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yaşam

ronaldo

cristiano ronaldo

manchester united

bebek

ikiz

ebeveyn

vefat

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Portekizli ünlü futbolcu Ronaldo ve 28 yaşındaki parneri Georgina Rodriguez 18 Nisan'da kucaklarına aldıkları ikiz çocuklarından birini doğum sırasında kaybettiklerini duyurdu.İkiz bebeklerden erkek olanını kaybettiklerini belirten Ronaldo, 'en büyük acı' olarak tanımladığı kaybı nedeniyle tüm futbol dünyasından başsağlığı dilekleri aldıklarını ve hatta rakip takım Liverpool taraftarlarının 'You'll Never Walk Alone' (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısını söylediklerini kaydetti.İngiltere Kraliyet ailesinden dahi başsağlığı mesajı aldığını dile getiren Ronaldo, tüm dünyadan bu süreçte aldığı desteğe rağmen kendi takımını, özellikle de diğer ikiz bebek temmuz ayında hastaneye kaldırıldığı esnada 'empatiden yoksun olmakla' suçladı. Ünlü futbolcu, kız bebeğinin hastalığı nedeniyle sezon öncesi antremanlara geç katılmak zorunda kalmıştı. Ronaldo, çalışmalara geç kalmasının nedenini açıkladıktan sonra Manchester United yetkililerinin takındığı tavırlar nedeniyle 'incindiğini' dile getirdi.Kız bebeğin hastalığı, erkek ikiz kardeşinin vefatından yalnızca üç ay sonra gelmişti.Nisan ayında yaşadıkları kaybı duyuran Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:Ünlü yıldız, partneri Georgiana'nın hamileliğini sosyal medyada hayranlarıyla paylaşırken, "İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kalplerimiz sevgiyle dolu. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" demişti.Söz konusu açıklamalar, Ronaldo ile kulüp menajeri Erik ten Hag arasında yaşanan gerginliğin ardından geldi.İngiliz televizyon kanalı TalkTV'deki 'Piers Morgan Sansürsüz' programında yaptığı açıklamalarda Manchester United yetkililerini 'kendisini kulüpten çıkmaya zorlamakla' suçlayan Ronaldo, Hag'a hiçbir saygısının kalmadığını belirterek, 'ihanete uğramış hissettiğini' söyledi. "Ona hiçbir şekilde saygı duymuyorum çünkü o da bana saygı göstermiyor" diyen Ronaldo, şöyle konuştu:Ronaldo geçtiğimiz pazar günü Manchester United'ın Dünya Kupası öncesi son maçına sağlık gerekçesiyle katılmamıştı.

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