Bakan Yanık: Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar güçlü bir ülkedir

"Hakikaten duygularımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. Çok, çok üzgünüm. Şehitlerimiz, yaralılarımız ve aileleri için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapıyoruz, yapacağız. İçerisinde bakanlığımızın da dahil olduğu devletimizin bütün birimleriyle elimizden geleni yapıyoruz ama terörün bu yaptığını da yanına bu millet koymaz, bugüne kadar koymadı, bundan sonra da koymayacaktır. Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar. Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük, güçlü ve tarihsel birikimi olan bir ülke. Allah'ın izniyle, milletimizle bugüne kadar olduğu gibi bütün bu oyunların da üstesinden geliriz. Acımız çok taze ve derin ama milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında. Nitekim hızlıca ana fail de olmak üzere faillerden önemli kısmı yakalandı ve adaletin önüne çıkarılacak. Bir kere daha söylemek istiyorum, hakikaten çok üzgünüz. Çok acı, ağır... Yusuf'un çalışma arkadaşımız olması acımızı biraz daha katladı. Hepsinin Allah şehadetlerini makbul, mekanlarını cennet etsin. Allah ailelerine, milletimize sabırlar versin. Başımız sağ olsun."