https://sputniknews.com.tr/20221114/bakan-bozdag-taksimdeki-teror-saldirisiyla-ilgili-46-kisi-gozaltinda-1063408858.html
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili 46 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T13:27+0300
2022-11-14T13:27+0300
2022-11-14T13:27+0300
türkiye
adalet bakanı
bekir bozdağ
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Yeni Şafak gazetesi yazarları ve editörlerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim’de yaşanan saldırıyla ilgili yeni bilgileri paylaştı.Bakan Bozdağ, şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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adalet bakanı, bekir bozdağ
adalet bakanı, bekir bozdağ
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili 46 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yeni Şafak gazetesi yazarları ve editörlerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim’de yaşanan saldırıyla ilgili yeni bilgileri paylaştı.
Bakan Bozdağ, şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.