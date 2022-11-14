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https://sputniknews.com.tr/20221114/bakan-bozdag-taksimdeki-teror-saldirisiyla-ilgili-46-kisi-gozaltinda-1063408858.html
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili 46 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
adalet bakanı
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Yeni Şafak gazetesi yazarları ve editörlerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim’de yaşanan saldırıyla ilgili yeni bilgileri paylaştı.Bakan Bozdağ, şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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adalet bakanı, bekir bozdağ
adalet bakanı, bekir bozdağ

Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında

13:27 14.11.2022
© DHABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© DHA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili 46 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yeni Şafak gazetesi yazarları ve editörlerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim’de yaşanan saldırıyla ilgili yeni bilgileri paylaştı.
Bakan Bozdağ, şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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