https://sputniknews.com.tr/20221114/bakan-bozdag-taksimdeki-teror-saldirisiyla-ilgili-46-kisi-gozaltinda-1063408858.html

Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında

Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili 46 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T13:27+0300

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türkiye

adalet bakanı

bekir bozdağ

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Yeni Şafak gazetesi yazarları ve editörlerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim’de yaşanan saldırıyla ilgili yeni bilgileri paylaştı.Bakan Bozdağ, şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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adalet bakanı, bekir bozdağ