https://sputniknews.com.tr/20221114/ankarada-rusya-abd-gorusmesi-haberi-hakkinda-kremlinden-aciklama-1063408563.html
'Ankara'da Rusya-ABD görüşmesi' haberi hakkında Kremlin'den açıklama
'Ankara'da Rusya-ABD görüşmesi' haberi hakkında Kremlin'den açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kommersant gazetesinin Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin Ankara'da gizli görüşme yaptıklarına dair haberini teyit veya... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T13:24+0300
2022-11-14T13:24+0300
2022-11-14T14:04+0300
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abd
sergey narışkin
görüşme
dmitriy peskov
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Kommersant gazetesi, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin bugün Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirmek için bulunduklarını ve Rus heyetine Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in başkanlık ettiğini yazmıştı.Gazete, Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizini üçüncü bir ülkede ilk kez bu düzeyde istişare ettiklerini aktarmıştı.Günlük basın toplantısında gazetecilerin habere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Ne teyit edebilirim, ne de tekzip edebilirim" dedi.Sunak'a yanıt: Rusya gıda sevkiyatını engellemiyor, aksine sevkiyata yardım ediyorİngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Rusya'yı gıda ürünlerinin dünya pazarlarına tedarikini engellemekle suçlamasına yanıt veren Peskov, "Bu kökten yanlış. Zira Rusya, gıda ürünlerinin dünya pazarlarına tedarik edilmesini engellemiyor. Aksine Moskova, bu tedariklerin gerçekleştirilmesine yardım ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın anlaşmaya ilgi duyduğunu ve başından beri tüm anlaşma mekanizmasını bir parçası olduğunu anımsatan Peskov, anlaşmayı uzatmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.'Herson, Rusya Federasyonu'nun toprağıdır'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya güçlerinin geçen hafta çekildiği Herson kentine gittiğine dair Reuters haberi de Peskov'a soruldu.Peskov, "Bu konuda yorum yapmayacağız. Ancak Herson, Rusya Federasyonu'nun toprağıdır" vurgusu yaptı.'Rusya'nın tüm bölgelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınıyor'Esir alınan bazı Ukraynalı askerlerin Kiev'in Rusya'nın bazı bölgelerine saldırı planları yaptığına dair ifadelerini değerlendiren Peskov, Rusya'nın tüm bölgelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayarak bu sorunun daha çok Savunma Bakanlığı ile istihbarat kurumlarını ilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.
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https://sputniknews.com.tr/20221112/zaporojye-idaresi-kiev-herson-yonunden-zaporojyeye-40-bin-asker-sevk-edebilir-1063362337.html
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kremlin, rusya, türkiye, ankara, abd, sergey narışkin, görüşme, dmitriy peskov
kremlin, rusya, türkiye, ankara, abd, sergey narışkin, görüşme, dmitriy peskov
'Ankara'da Rusya-ABD görüşmesi' haberi hakkında Kremlin'den açıklama
13:24 14.11.2022 (güncellendi: 14:04 14.11.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kommersant gazetesinin Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin Ankara'da gizli görüşme yaptıklarına dair haberini teyit veya tekzip edemeyeceğini belirtti.
Kommersant gazetesi, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin bugün Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirmek için bulunduklarını ve Rus heyetine Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in başkanlık ettiğini yazmıştı.
Gazete, Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizini üçüncü bir ülkede ilk kez bu düzeyde istişare ettiklerini aktarmıştı.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin habere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Ne teyit edebilirim, ne de tekzip edebilirim" dedi.
Sunak'a yanıt: Rusya gıda sevkiyatını engellemiyor, aksine sevkiyata yardım ediyor
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Rusya'yı gıda ürünlerinin dünya pazarlarına tedarikini engellemekle suçlamasına yanıt veren Peskov, "Bu kökten yanlış. Zira Rusya, gıda ürünlerinin dünya pazarlarına tedarik edilmesini engellemiyor. Aksine Moskova, bu tedariklerin gerçekleştirilmesine yardım ediyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın anlaşmaya ilgi duyduğunu ve başından beri tüm anlaşma mekanizmasını bir parçası olduğunu anımsatan Peskov, anlaşmayı uzatmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
'Herson, Rusya Federasyonu'nun toprağıdır'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya güçlerinin geçen hafta çekildiği Herson kentine gittiğine dair Reuters haberi de Peskov'a soruldu.
Peskov, "Bu konuda yorum yapmayacağız. Ancak Herson, Rusya Federasyonu'nun toprağıdır" vurgusu yaptı.
'Rusya'nın tüm bölgelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınıyor'
Esir alınan bazı Ukraynalı askerlerin Kiev'in Rusya'nın bazı bölgelerine saldırı planları yaptığına dair ifadelerini değerlendiren Peskov, Rusya'nın tüm bölgelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayarak bu sorunun daha çok Savunma Bakanlığı ile istihbarat kurumlarını ilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.