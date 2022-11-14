Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221114/ankarada-rusya-abd-gorusmesi-haberi-hakkinda-kremlinden-aciklama-1063408563.html
'Ankara'da Rusya-ABD görüşmesi' haberi hakkında Kremlin'den açıklama
'Ankara'da Rusya-ABD görüşmesi' haberi hakkında Kremlin'den açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kommersant gazetesinin Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin Ankara'da gizli görüşme yaptıklarına dair haberini teyit veya... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T13:24+0300
2022-11-14T14:04+0300
kremlin
dünya
rusya
türkiye
ankara
abd
sergey narışkin
görüşme
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058379170_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_8667968b7681f7f9f829fe3eb03ba7b3.jpg
Kommersant gazetesi, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin bugün Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirmek için bulunduklarını ve Rus heyetine Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in başkanlık ettiğini yazmıştı.Gazete, Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizini üçüncü bir ülkede ilk kez bu düzeyde istişare ettiklerini aktarmıştı.Günlük basın toplantısında gazetecilerin habere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Ne teyit edebilirim, ne de tekzip edebilirim" dedi.Sunak'a yanıt: Rusya gıda sevkiyatını engellemiyor, aksine sevkiyata yardım ediyorİngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Rusya'yı gıda ürünlerinin dünya pazarlarına tedarikini engellemekle suçlamasına yanıt veren Peskov, "Bu kökten yanlış. Zira Rusya, gıda ürünlerinin dünya pazarlarına tedarik edilmesini engellemiyor. Aksine Moskova, bu tedariklerin gerçekleştirilmesine yardım ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın anlaşmaya ilgi duyduğunu ve başından beri tüm anlaşma mekanizmasını bir parçası olduğunu anımsatan Peskov, anlaşmayı uzatmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.'Herson, Rusya Federasyonu'nun toprağıdır'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya güçlerinin geçen hafta çekildiği Herson kentine gittiğine dair Reuters haberi de Peskov'a soruldu.Peskov, "Bu konuda yorum yapmayacağız. Ancak Herson, Rusya Federasyonu'nun toprağıdır" vurgusu yaptı.'Rusya'nın tüm bölgelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınıyor'Esir alınan bazı Ukraynalı askerlerin Kiev'in Rusya'nın bazı bölgelerine saldırı planları yaptığına dair ifadelerini değerlendiren Peskov, Rusya'nın tüm bölgelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayarak bu sorunun daha çok Savunma Bakanlığı ile istihbarat kurumlarını ilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221111/foreign-policy-abd-rusya-ile-muzakerelerde-gizli-hedefine-ulasmak-istiyor-1063340421.html
https://sputniknews.com.tr/20221112/zaporojye-idaresi-kiev-herson-yonunden-zaporojyeye-40-bin-asker-sevk-edebilir-1063362337.html
rusya
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058379170_606:0:3337:2048_1920x0_80_0_0_fd3b14e3fd9b0368ec69c76c6446d128.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, rusya, türkiye, ankara, abd, sergey narışkin, görüşme, dmitriy peskov
kremlin, rusya, türkiye, ankara, abd, sergey narışkin, görüşme, dmitriy peskov

'Ankara'da Rusya-ABD görüşmesi' haberi hakkında Kremlin'den açıklama

13:24 14.11.2022 (güncellendi: 14:04 14.11.2022)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kommersant gazetesinin Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin Ankara'da gizli görüşme yaptıklarına dair haberini teyit veya tekzip edemeyeceğini belirtti.
Kommersant gazetesi, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin bugün Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirmek için bulunduklarını ve Rus heyetine Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in başkanlık ettiğini yazmıştı.
Gazete, Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizini üçüncü bir ülkede ilk kez bu düzeyde istişare ettiklerini aktarmıştı.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin habere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Ne teyit edebilirim, ne de tekzip edebilirim" dedi.

Sunak'a yanıt: Rusya gıda sevkiyatını engellemiyor, aksine sevkiyata yardım ediyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Rusya'yı gıda ürünlerinin dünya pazarlarına tedarikini engellemekle suçlamasına yanıt veren Peskov, "Bu kökten yanlış. Zira Rusya, gıda ürünlerinin dünya pazarlarına tedarik edilmesini engellemiyor. Aksine Moskova, bu tedariklerin gerçekleştirilmesine yardım ediyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın anlaşmaya ilgi duyduğunu ve başından beri tüm anlaşma mekanizmasını bir parçası olduğunu anımsatan Peskov, anlaşmayı uzatmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
ABD- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
Ukrayna krizi
Foreign Policy: ABD, Rusya ile müzakerelerde gizli hedefine ulaşmak istiyor
11 Kasım, 22:39

'Herson, Rusya Federasyonu'nun toprağıdır'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya güçlerinin geçen hafta çekildiği Herson kentine gittiğine dair Reuters haberi de Peskov'a soruldu.

Peskov, "Bu konuda yorum yapmayacağız. Ancak Herson, Rusya Federasyonu'nun toprağıdır" vurgusu yaptı.

'Rusya'nın tüm bölgelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınıyor'

Esir alınan bazı Ukraynalı askerlerin Kiev'in Rusya'nın bazı bölgelerine saldırı planları yaptığına dair ifadelerini değerlendiren Peskov, Rusya'nın tüm bölgelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayarak bu sorunun daha çok Savunma Bakanlığı ile istihbarat kurumlarını ilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
Ukrayna krizi
Zaporojye idaresi: Kiev, Herson yönünden Zaporojye’ye 40 bin asker sevk edebilir
12 Kasım, 17:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала