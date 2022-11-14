https://sputniknews.com.tr/20221114/altun-sivillerimize-yonelik-teror-saldirilari-bazi-ulkelerin-teror-orgutlerine-desteginin-sonuclari-1063401107.html
Altun: Sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sonuçları
Altun: Sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sonuçları
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, "Uluslararası toplum... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T08:27+0300
2022-11-14T08:27+0300
2022-11-14T08:35+0300
fahrettin altun
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istiklal caddesi
beyoğlu
terör saldırısı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:"Aziz şehrimiz İstanbul'da terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar. Ülkemiz geçmişte de bu türden badireler yaşadı. Her seferinde bunlara karşı koyduk. Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz. Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler. Bir kez daha, bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür.”
https://sputniknews.com.tr/20221114/icisleri-bakani-soylu-bombayi-birakan-kisi-gozaltinda--1063398027.html
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fahrettin altun, istiklal caddesi, beyoğlu, terör saldırısı
fahrettin altun, istiklal caddesi, beyoğlu, terör saldırısı
Altun: Sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sonuçları
08:27 14.11.2022 (güncellendi: 08:35 14.11.2022) Abone ol
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, "Uluslararası toplum bilmeli ki sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır" dedi. Altun bu örgütlere desteği sonlandırma çağrısı yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:
"Aziz şehrimiz İstanbul'da terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar. Ülkemiz geçmişte de bu türden badireler yaşadı. Her seferinde bunlara karşı koyduk. Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak.
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz.
Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler.
Bir kez daha, bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür.”