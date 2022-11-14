Abdulkadir Selvi: PKK İstanbul'daki eylemle neyi hedef aldı?

2023 seçimlerine giderken PKK bir kez daha sivilleri hedef alan bir katliama yol açtı. PKK buna benzer kanlı eylemlerini 2015 seçimleri ve 2016 seçim sürecinde gerçekleştirmişti. PKK bu eylemle seçimlere bir ağırlık oluşturmayı hedefliyor. 2023 seçimlerine giderken PKK bir kez daha sivilleri hedef alan bir katliama yol açtı. PKK buna benzer kanlı eylemlerini 2015 seçimleri ve 2016 seçim sürecinde gerçekleştirmişti. PKK bu eylemle seçimlere bir ağırlık oluşturmayı hedefliyor.

İstiklal’de patlayan bomba ile terör örgütü, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’dan mesaj vermek istedi. PKK kısa bir süre önce Mersin’in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi’ne yönelik saldırıda bulunmuştu. Bu eylem onun bir devamı. İstiklal’de patlayan bomba ile terör örgütü, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’dan mesaj vermek istedi. PKK kısa bir süre önce Mersin’in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi’ne yönelik saldırıda bulunmuştu. Bu eylem onun bir devamı.

Hafta sonu İstanbul’un en kalabalık olan ilçesi Beyoğlu’nda, sivillerin en yoğun olarak bulunduğu 16.17’de bombayı patlatarak çok sayıda sivilin ölmesini hedefledi. Hafta sonu İstanbul’un en kalabalık olan ilçesi Beyoğlu’nda, sivillerin en yoğun olarak bulunduğu 16.17’de bombayı patlatarak çok sayıda sivilin ölmesini hedefledi.

İstiklal Caddesi hafta sonu vatandaşlarımızın olduğu kadar turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor. PKK’nın kanlı eyleminde pazar gününü seçmesi ise çok sayıda sivil insanın ölümünü hedef aldığını gösteriyor. Terör örgütünün sivilleri hedef alması aynı zamanda PKK’ya yönelik operasyonlar nedeniyle ne kadar sıkıştığını gösteriyor. İstiklal Caddesi hafta sonu vatandaşlarımızın olduğu kadar turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor. PKK’nın kanlı eyleminde pazar gününü seçmesi ise çok sayıda sivil insanın ölümünü hedef aldığını gösteriyor. Terör örgütünün sivilleri hedef alması aynı zamanda PKK’ya yönelik operasyonlar nedeniyle ne kadar sıkıştığını gösteriyor.