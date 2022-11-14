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Abdulkadir Selvi: PKK İstanbul'daki eylemle neyi hedef aldı?
Abdulkadir Selvi: PKK İstanbul'daki eylemle neyi hedef aldı?
İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T10:41+0300
2022-11-14T10:42+0300
türkiye
hürriyet
hürriyet gazetesi
abdulkadir selvi
istanbul
pkk
saldırı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını duyururken, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü" ifadelerini kullandı.Hürriyet gazetesindeki köşesine dünkü patlamayı taşıyan Abdulkadir Selvi, 'PKK İstanbul'daki eylemle neyi hedef aldı' yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:
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hürriyet, hürriyet gazetesi, abdulkadir selvi, istanbul, pkk, saldırı
hürriyet, hürriyet gazetesi, abdulkadir selvi, istanbul, pkk, saldırı

Abdulkadir Selvi: PKK İstanbul'daki eylemle neyi hedef aldı?

10:41 14.11.2022 (güncellendi: 10:42 14.11.2022)
© İHAİstiklal Caddesi'nde patlama
İstiklal Caddesi'nde patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© İHA
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İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını duyururken, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü" ifadelerini kullandı.
Hürriyet gazetesindeki köşesine dünkü patlamayı taşıyan Abdulkadir Selvi, 'PKK İstanbul'daki eylemle neyi hedef aldı' yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:
2023 seçimlerine giderken PKK bir kez daha sivilleri hedef alan bir katliama yol açtı. PKK buna benzer kanlı eylemlerini 2015 seçimleri ve 2016 seçim sürecinde gerçekleştirmişti. PKK bu eylemle seçimlere bir ağırlık oluşturmayı hedefliyor.
İstiklal’de patlayan bomba ile terör örgütü, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’dan mesaj vermek istedi. PKK kısa bir süre önce Mersin’in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi’ne yönelik saldırıda bulunmuştu. Bu eylem onun bir devamı.
Hafta sonu İstanbul’un en kalabalık olan ilçesi Beyoğlu’nda, sivillerin en yoğun olarak bulunduğu 16.17’de bombayı patlatarak çok sayıda sivilin ölmesini hedefledi.
İstiklal Caddesi hafta sonu vatandaşlarımızın olduğu kadar turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor. PKK’nın kanlı eyleminde pazar gününü seçmesi ise çok sayıda sivil insanın ölümünü hedef aldığını gösteriyor. Terör örgütünün sivilleri hedef alması aynı zamanda PKK’ya yönelik operasyonlar nedeniyle ne kadar sıkıştığını gösteriyor.
Ancak terör eylemi iktidarı ve muhalefetiyle siyasetin ve halkımızın PKK’ya ve teröre karşı kenetlenmesini sağladığı için ters tepti.
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