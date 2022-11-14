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https://sputniknews.com.tr/20221114/27-il-icin-saganak-yagmur-ve-kar-yagisi-uyarisi-1063399988.html
27 il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
27 il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 27 il için sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T07:52+0300
2022-11-14T07:52+0300
türkiye
kar yağışı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyorMarmaraParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı az bulutluİSTANBUL °C, 17°CParçalı az bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı az bulutluKOCAELİ °C, 17°CParçalı az bulutluEgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CAz bulutluDENİZLİ °C, 21°CAz bulutluİZMİR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 19°CAz bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CAz bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AMASYA °C, 14°CParçalı bulutluARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.ELAZIĞ °C, 15°CAz bulutlu ve açıkERZURUM °C, 12°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 12°CAz bulutlu ve açıkGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 21°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 21°CAz bulutlu ve açık
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kar yağışı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

27 il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

07:52 14.11.2022
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA
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Meteoroloji 14 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 27 il için sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor

Marmara

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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