https://sputniknews.com.tr/20221114/27-il-icin-saganak-yagmur-ve-kar-yagisi-uyarisi-1063399988.html

27 il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

27 il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 27 il için sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T07:52+0300

2022-11-14T07:52+0300

2022-11-14T07:52+0300

türkiye

kar yağışı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyorMarmaraParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı az bulutluİSTANBUL °C, 17°CParçalı az bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı az bulutluKOCAELİ °C, 17°CParçalı az bulutluEgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CAz bulutluDENİZLİ °C, 21°CAz bulutluİZMİR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 19°CAz bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CAz bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AMASYA °C, 14°CParçalı bulutluARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.ELAZIĞ °C, 15°CAz bulutlu ve açıkERZURUM °C, 12°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 12°CAz bulutlu ve açıkGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 21°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 21°CAz bulutlu ve açık

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kar yağışı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü