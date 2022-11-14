https://sputniknews.com.tr/20221114/21-yasindaki-aleynayi-agir-yaralayan-alkollu-ve-ehliyetsiz-surucu-hakkinda-yeniden-tutuklama-karari-1063419142.html

21 yaşındaki Aleyna'yı ağır yaralayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü hakkında yeniden tutuklama kararı

21 yaşındaki Aleyna'yı ağır yaralayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü hakkında yeniden tutuklama kararı

İstanbul'da 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye kaldırımda yürürken çarparak ağır yaralayan sürücünün serbest bırakılması tepki çekti. Olayda alkollü ve... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T18:20+0300

2022-11-14T18:20+0300

2022-11-14T18:20+0300

yaşam

istanbul

kaza

alkollü sürücü

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İstanbul Esenyurt'ta 21 yaşındaki Aleyna'yı ağır yaralayan sürücünün serbest bırakılmasına yapılan itirazdan tutuklama kararı çıktı.Haramidere Caddesi'nde geçen salı günü saat 20.30 sıralarında, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı.Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.Genç kızın yakınları, alkolü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Sezer H'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi.Genç kızın annesi Döndü Çalboğazlı ile ağabeyi Hakan Gökçe yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdi.Tutuksuz yargılanmasına itiraz edildiAilenin avukatı Osman Yeşil bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti.Savcılığa yapılan başvuru ardından Sulh Ceza Hakimliği, 5 ay önce alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesi alınan Seher H. için tutuklama kararı verdi.Avukat Yeşil, ilk kararın hukuka aykırı olduğunu, hazırladıkları itiraz dosyasının kabul edildiğini, polisin şüpheliyi kısa sürede yakalamasını beklediklerini söyledi.Avukat, "Müvekkilim halen yoğun bakımda. Tutuklama kararı ailenin biraz olsun rahatlamasını sağladı. Yakalandıktan sonra da en ağır cezayı alması için çaba harcayacağız" dedi.

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istanbul, kaza, alkollü sürücü