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Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi?
Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi?
Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının yüzde 54.4’ü sütlü çikolata tüketiyor ve yüzde 44’ü... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
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çikolata
kahve
araştırma
yaşam
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Çikolata araştırmasının sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 54.4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor. Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41.9 ile bitter çikolata takip ediyor.Kahve ile tüketiliyorKatılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.MetodolojiAreda Survey tarafından 17 -20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.
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çikolata, kahve, araştırma
çikolata, kahve, araştırma

Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi?

11:45 13.11.2022 (güncellendi: 11:47 13.11.2022)
© PixabaySütlü, bitter, beyaz çikolata
Sütlü, bitter, beyaz çikolata - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© Pixabay
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Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının yüzde 54.4’ü sütlü çikolata tüketiyor ve yüzde 44’ü çikolata yedikçe kendisini mutlu hissediyor.
Çikolata araştırmasının sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 54.4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor. Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41.9 ile bitter çikolata takip ediyor.

Kahve ile tüketiliyor

Katılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.
© DHATürkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi?
Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi?
© DHA

Metodoloji

Areda Survey tarafından 17 -20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.
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