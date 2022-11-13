https://sputniknews.com.tr/20221113/turkiyede-en-cok-tercih-edilen-cikolata-turu-belli-oldu-sutlu-mu-bitter-mi-1063378590.html

Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi?

Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi?

Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının yüzde 54.4’ü sütlü çikolata tüketiyor ve yüzde 44’ü... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T11:45+0300

2022-11-13T11:45+0300

2022-11-13T11:47+0300

çikolata

kahve

araştırma

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063378678_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9f3a4ccf5b09b9c0c61ace9619c60bf6.jpg

Çikolata araştırmasının sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 54.4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor. Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41.9 ile bitter çikolata takip ediyor.Kahve ile tüketiliyorKatılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.MetodolojiAreda Survey tarafından 17 -20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220918/basit-sekerli-besinler-depresyonu-tetikleyebiliyor-1061333109.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çikolata, kahve, araştırma