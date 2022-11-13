https://sputniknews.com.tr/20221113/turkiyede-en-cok-tercih-edilen-cikolata-turu-belli-oldu-sutlu-mu-bitter-mi-1063378590.html
Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi?
Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi?
Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının yüzde 54.4’ü sütlü çikolata tüketiyor ve yüzde 44’ü... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T11:45+0300
2022-11-13T11:45+0300
2022-11-13T11:47+0300
çikolata
kahve
araştırma
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063378678_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9f3a4ccf5b09b9c0c61ace9619c60bf6.jpg
Çikolata araştırmasının sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 54.4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor. Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41.9 ile bitter çikolata takip ediyor.Kahve ile tüketiliyorKatılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.MetodolojiAreda Survey tarafından 17 -20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220918/basit-sekerli-besinler-depresyonu-tetikleyebiliyor-1061333109.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063378678_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_e38ac53c698a27cc7858dfa98de94ba9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çikolata, kahve, araştırma
çikolata, kahve, araştırma
Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu: Sütlü mü, bitter mi?
11:45 13.11.2022 (güncellendi: 11:47 13.11.2022) Abone ol
Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının yüzde 54.4’ü sütlü çikolata tüketiyor ve yüzde 44’ü çikolata yedikçe kendisini mutlu hissediyor.
Çikolata araştırmasının sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 54.4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor. Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41.9 ile bitter çikolata takip ediyor.
Kahve ile tüketiliyor
Katılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.
Metodoloji
Areda Survey tarafından 17 -20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.