https://sputniknews.com.tr/20221113/toprak-razgatlioglu-endonezyada-birinci-oldu-1063375677.html

Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da birinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya ayağında ikinci yarışı da zirvede tamamladı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

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toprak razgatlıoğlu

motosikletçi

endonezya

spor

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Endonezya’da Pertamina Mandalika Pisti’ndeki sezonun 11. ayağında 21 tur koşulan yarışa ilk sıradan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.Böylece, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in Endonezya ayağında üçte üç yaptı.Yarışta ikinciliği Alvara Bautista, üçüncülüğü ise Jonathan Rea elde etti.Genel klasmanda 553 puana ulaşan Ducati pilotu Alvaro Bautista sezonun şampiyonluğunu ilan etti.Toprak ise genel klasmanda 487 puanla ikinci, Jonathan Rea ise 450 puanla üçüncü sırada yer alıyor.2022 WSBK’de sezonun son ayağı Avustralya yarışı 18-20 Kasım tarihlerinde koşulacak.

https://sputniknews.com.tr/20220731/milli-motosikletci-toprak-razgatlioglu-cekyada-birinci-oldu-1059341185.html

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