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https://sputniknews.com.tr/20221113/the-clashin-kurucusu-keith-levene-hayatini-kaybetti-1063379438.html
The Clash'in kurucusu Keith Levene hayatını kaybetti
The Clash'in kurucusu Keith Levene hayatını kaybetti
The Clash grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Keith Levene, 65 yaşında hayatını kaybetti. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T12:29+0300
2022-11-13T12:31+0300
ölüm
yaşam
şarkıcı
the red hot chilli peppers
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Red Hot Chili Peppers, Sex Pistols ve Public Image Limited gibi birçok grupta yer alan, The Clash grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Keith Levene, 65 yaşında hayatını kaybetti. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Levine’ın ölümünü yazar arkadaşı Adam Hammond sosyal medya hesabından duyurdu.Hammond, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın arkadaşım ve efsanevi Public Image Limited gitaristi Keith Levene’nin 11 Kasım Cuma günü vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Keith’in tüm zamanların en yenilikçi, cüretkar ve etkili gitaristlerinden biri olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullandı.1970'lerde Mick Jones ile The Clash'i kuran Levene, kısa süre sonra grupla yollarını ayırdı. Sex Pistols’a geçen sanatçı, daha sonra John Lydon tarafından kurulan post-punk grubu Public Image Limited'e katıldı.
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ölüm, şarkıcı, the red hot chilli peppers
ölüm, şarkıcı, the red hot chilli peppers

The Clash'in kurucusu Keith Levene hayatını kaybetti

12:29 13.11.2022 (güncellendi: 12:31 13.11.2022)
© Twitter / Adam HammondKeith Levene
Keith Levene - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© Twitter / Adam Hammond
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The Clash grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Keith Levene, 65 yaşında hayatını kaybetti.
Red Hot Chili Peppers, Sex Pistols ve Public Image Limited gibi birçok grupta yer alan, The Clash grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Keith Levene, 65 yaşında hayatını kaybetti. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Levine’ın ölümünü yazar arkadaşı Adam Hammond sosyal medya hesabından duyurdu.
Hammond, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın arkadaşım ve efsanevi Public Image Limited gitaristi Keith Levene’nin 11 Kasım Cuma günü vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Keith’in tüm zamanların en yenilikçi, cüretkar ve etkili gitaristlerinden biri olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullandı.
1970'lerde Mick Jones ile The Clash'i kuran Levene, kısa süre sonra grupla yollarını ayırdı. Sex Pistols’a geçen sanatçı, daha sonra John Lydon tarafından kurulan post-punk grubu Public Image Limited'e katıldı.
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