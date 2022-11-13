https://sputniknews.com.tr/20221113/the-clashin-kurucusu-keith-levene-hayatini-kaybetti-1063379438.html

The Clash'in kurucusu Keith Levene hayatını kaybetti

The Clash'in kurucusu Keith Levene hayatını kaybetti

The Clash grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Keith Levene, 65 yaşında hayatını kaybetti. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T12:29+0300

2022-11-13T12:29+0300

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ölüm

yaşam

şarkıcı

the red hot chilli peppers

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Red Hot Chili Peppers, Sex Pistols ve Public Image Limited gibi birçok grupta yer alan, The Clash grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Keith Levene, 65 yaşında hayatını kaybetti. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Levine’ın ölümünü yazar arkadaşı Adam Hammond sosyal medya hesabından duyurdu.Hammond, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın arkadaşım ve efsanevi Public Image Limited gitaristi Keith Levene’nin 11 Kasım Cuma günü vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Keith’in tüm zamanların en yenilikçi, cüretkar ve etkili gitaristlerinden biri olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullandı.1970'lerde Mick Jones ile The Clash'i kuran Levene, kısa süre sonra grupla yollarını ayırdı. Sex Pistols’a geçen sanatçı, daha sonra John Lydon tarafından kurulan post-punk grubu Public Image Limited'e katıldı.

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Sputnik Türkiye

ölüm, şarkıcı, the red hot chilli peppers