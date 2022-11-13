'Terminal' filmine ilham veren İranlı, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti
01:22 13.11.2022 (güncellendi: 01:25 13.11.2022)
© AFP 2022 / STEPHANE DE SAKUTINYönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri
© AFP 2022 / STEPHANE DE SAKUTIN
Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da başkent Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda yaşamını yitirdi.
Fransız basınının bir havalimanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.
An Iranian man who lived for 18 years in Paris’ Charles de Gaulle Airport and inspired Steven Spielberg's “The Terminal” has died, in the airport. Merhan Karimi Nasseri had lived there from 1988 to 2006, and French officials say he had recently returned. https://t.co/A6Nqrv5yLR— The Associated Press (@AP) November 12, 2022
1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.
Man who inspired The Terminal dies in same Paris airport he lived in for 18 years https://t.co/0HMIJtZ1DZ— ABC News (@abcnews) November 12, 2022
Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı.
Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi.