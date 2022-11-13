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https://sputniknews.com.tr/20221113/terminal-filmine-ilham-veren-iranli-fransada-18-yil-yasadigi-havalimaninda-hayatini-kaybetti-1063369867.html
'Terminal' filmine ilham veren İranlı, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti
'Terminal' filmine ilham veren İranlı, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti
Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da başkent Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
terminal
the terminal
fransa
mehran karimi nasseri
steven spielberg
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Fransız basınının bir havalimanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı.Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi.
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terminal, the terminal, fransa, mehran karimi nasseri, steven spielberg
terminal, the terminal, fransa, mehran karimi nasseri, steven spielberg

'Terminal' filmine ilham veren İranlı, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

01:22 13.11.2022 (güncellendi: 01:25 13.11.2022)
© AFP 2022 / STEPHANE DE SAKUTINYönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri
Yönetmen Steven Spielberg'in Terminal filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / STEPHANE DE SAKUTIN
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Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da başkent Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda yaşamını yitirdi.
Fransız basınının bir havalimanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.
1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.
Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı.
Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi.
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