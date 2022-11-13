https://sputniknews.com.tr/20221113/terminal-filmine-ilham-veren-iranli-fransada-18-yil-yasadigi-havalimaninda-hayatini-kaybetti-1063369867.html

'Terminal' filmine ilham veren İranlı, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

'Terminal' filmine ilham veren İranlı, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da başkent Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

terminal

the terminal

fransa

mehran karimi nasseri

steven spielberg

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Fransız basınının bir havalimanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı.Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi.

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terminal, the terminal, fransa, mehran karimi nasseri, steven spielberg