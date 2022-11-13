https://sputniknews.com.tr/20221113/sektor-temsilcileri-uyardi-ev-sahibiniz-kiraci-cikabilir-1063373875.html

Sektör temsilcileri uyardı: Ev sahibiniz kiracı çıkabilir

Sektör temsilcileri uyardı: Ev sahibiniz kiracı çıkabilir

Kiralık evi kendi yaşayacak gibi tutan bazı vatandaşlar, ev sahibinin haberi olmadan 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yapıyor. Kimi kiracılar da ev... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T09:51+0300

2022-11-13T09:51+0300

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ekonomi

kira

ev sahibi

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Kiralarda yaşanan fahiş artışlar farklı sorunları beraberinde getirdi. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre sektör temsilcileri, evde kendi yaşayacak gibi sözleşme yapanların 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yaptığını ya da ev sahibinin izni olmadan evlerin oda oda kiralandığını söyledi. Alt kiralamanın ancak sözleşmede yetki verilmesi halinde olacağını, aksi takdirde geçerliliği olmadığını belirten uzmanlar, “Ev sahibi böyle bir mağduriyet yaşamak istemiyorsa sözleşmesini dikkatli hazırlamalı. Bu evleri kiralayacak 3. kişiler de sözleşmeyi görmeden ödeme yapmamalı. Ortada geçersiz sözleşme varsa kirasını ödediği halde tahliye talebi ile karşılaşabilir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220821/edirnede-ogrenciye-kiralik-ev-fiyatlari-yuzde-300-artti-1-yillik-pesinat-istiyorlar--1060193705.html

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kira, ev sahibi