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https://sputniknews.com.tr/20221113/sektor-temsilcileri-uyardi-ev-sahibiniz-kiraci-cikabilir-1063373875.html
Sektör temsilcileri uyardı: Ev sahibiniz kiracı çıkabilir
Sektör temsilcileri uyardı: Ev sahibiniz kiracı çıkabilir
Kiralık evi kendi yaşayacak gibi tutan bazı vatandaşlar, ev sahibinin haberi olmadan 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yapıyor. Kimi kiracılar da ev... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T09:51+0300
2022-11-13T09:52+0300
ekonomi
kira
ev sahibi
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Kiralarda yaşanan fahiş artışlar farklı sorunları beraberinde getirdi. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre sektör temsilcileri, evde kendi yaşayacak gibi sözleşme yapanların 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yaptığını ya da ev sahibinin izni olmadan evlerin oda oda kiralandığını söyledi. Alt kiralamanın ancak sözleşmede yetki verilmesi halinde olacağını, aksi takdirde geçerliliği olmadığını belirten uzmanlar, “Ev sahibi böyle bir mağduriyet yaşamak istemiyorsa sözleşmesini dikkatli hazırlamalı. Bu evleri kiralayacak 3. kişiler de sözleşmeyi görmeden ödeme yapmamalı. Ortada geçersiz sözleşme varsa kirasını ödediği halde tahliye talebi ile karşılaşabilir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220821/edirnede-ogrenciye-kiralik-ev-fiyatlari-yuzde-300-artti-1-yillik-pesinat-istiyorlar--1060193705.html
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kira, ev sahibi
kira, ev sahibi

Sektör temsilcileri uyardı: Ev sahibiniz kiracı çıkabilir

09:51 13.11.2022 (güncellendi: 09:52 13.11.2022)
© AAKiracı- Satılık ev- Anlaşma
Kiracı- Satılık ev- Anlaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AA
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Kiralık evi kendi yaşayacak gibi tutan bazı vatandaşlar, ev sahibinin haberi olmadan 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yapıyor. Kimi kiracılar da ev sahibinin onayı olmadan odalarını kiraya veriyor. Uzmanlar, bu yolla kiracı olanların mağduriyet yaşadığına dikkat çekiyor.
Kiralarda yaşanan fahiş artışlar farklı sorunları beraberinde getirdi.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre sektör temsilcileri, evde kendi yaşayacak gibi sözleşme yapanların 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yaptığını ya da ev sahibinin izni olmadan evlerin oda oda kiralandığını söyledi.
Alt kiralamanın ancak sözleşmede yetki verilmesi halinde olacağını, aksi takdirde geçerliliği olmadığını belirten uzmanlar, “Ev sahibi böyle bir mağduriyet yaşamak istemiyorsa sözleşmesini dikkatli hazırlamalı. Bu evleri kiralayacak 3. kişiler de sözleşmeyi görmeden ödeme yapmamalı. Ortada geçersiz sözleşme varsa kirasını ödediği halde tahliye talebi ile karşılaşabilir” dedi.
ev, kira, konut, kiralık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
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