https://sputniknews.com.tr/20221113/sayistay-ispark-iflasin-esiginde-1063377721.html

Sayıştay: İSPARK iflasın eşiğinde

Sayıştay: İSPARK iflasın eşiğinde

Sayıştay, İBB'ye bağlı İSPARK'ın geçen yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiğini belirterek, kanundaki iflas talep etme formülüne işaret etti. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

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ispark

ekonomi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

sayıştay

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketlerinin 2021 yılı mali denetimini gerçekleştiren Sayıştay'ın hazırladığı rapor paylaşıldı.Akşam gazetesinin aktardığına göre, İSPARK’ın geçen sene 21 milyon 724 bin lira zarar ettiğinin belirtildiği raporda, sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kaldığının altı çizildi.İBB savunmasında, sokağa çıkma yasakları ve pandemi önlemleri neticesinde 2020 ve 2021 yıllarında toplamda 135.5 milyon gelir kaybı yaşadıklarını bildirdi. Ancak Sayıştay raporunda İSPARK'taki erimenin 2019'da başladığı belirtilerek şöyle denildi:Sayıştay raporunda, Türk Ticaret Kanunu'na atıf yapılarak şirketin aktif toplamının borcunu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde yönetim kurulunun bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteyeceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220518/ispark-ucretlerine-yuzde-25-zam-yapildi-1056486691.html

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ispark, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sayıştay