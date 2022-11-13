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https://sputniknews.com.tr/20221113/sayistay-ispark-iflasin-esiginde-1063377721.html
Sayıştay: İSPARK iflasın eşiğinde
Sayıştay: İSPARK iflasın eşiğinde
Sayıştay, İBB'ye bağlı İSPARK'ın geçen yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiğini belirterek, kanundaki iflas talep etme formülüne işaret etti. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T11:16+0300
2022-11-13T11:23+0300
ispark
ekonomi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
sayıştay
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketlerinin 2021 yılı mali denetimini gerçekleştiren Sayıştay'ın hazırladığı rapor paylaşıldı.Akşam gazetesinin aktardığına göre, İSPARK’ın geçen sene 21 milyon 724 bin lira zarar ettiğinin belirtildiği raporda, sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kaldığının altı çizildi.İBB savunmasında, sokağa çıkma yasakları ve pandemi önlemleri neticesinde 2020 ve 2021 yıllarında toplamda 135.5 milyon gelir kaybı yaşadıklarını bildirdi. Ancak Sayıştay raporunda İSPARK'taki erimenin 2019'da başladığı belirtilerek şöyle denildi:Sayıştay raporunda, Türk Ticaret Kanunu'na atıf yapılarak şirketin aktif toplamının borcunu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde yönetim kurulunun bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteyeceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220518/ispark-ucretlerine-yuzde-25-zam-yapildi-1056486691.html
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ispark, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sayıştay
ispark, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sayıştay

Sayıştay: İSPARK iflasın eşiğinde

11:16 13.11.2022 (güncellendi: 11:23 13.11.2022)
© AAİSPARK
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AA
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Sayıştay, İBB'ye bağlı İSPARK'ın geçen yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiğini belirterek, kanundaki iflas talep etme formülüne işaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketlerinin 2021 yılı mali denetimini gerçekleştiren Sayıştay'ın hazırladığı rapor paylaşıldı.
Akşam gazetesinin aktardığına göre, İSPARK’ın geçen sene 21 milyon 724 bin lira zarar ettiğinin belirtildiği raporda, sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kaldığının altı çizildi.
İBB savunmasında, sokağa çıkma yasakları ve pandemi önlemleri neticesinde 2020 ve 2021 yıllarında toplamda 135.5 milyon gelir kaybı yaşadıklarını bildirdi. Ancak Sayıştay raporunda İSPARK'taki erimenin 2019'da başladığı belirtilerek şöyle denildi:
"Sermayedeki eriyişin pandemi ilanı öncesi dönemde 2019 yılı sonu itibariyle gerçekleşen -34.559.727,43 TL dönem zararı ile başladığı görülmektedir. Dolayısıyla Kovid-19 salgınının şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte, meydana gelen zararları doğrudan salgın tedbirlerine bağlamak da mümkün değildir."
Sayıştay raporunda, Türk Ticaret Kanunu'na atıf yapılarak şirketin aktif toplamının borcunu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde yönetim kurulunun bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteyeceği kaydedildi.
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