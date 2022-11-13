https://sputniknews.com.tr/20221113/rusyanin-istanbul-baskonsoloslugu-patlamada-yaralananlar-arasinda-rusya-vatandasi-yok-1063392910.html
Rusya Büyükelçiliği 'büyük üzüntü' açıkladı, Başkonsolosluğu yaralı Rus vatandaşı olmadığını duyurdu
Rusya Büyükelçiliği 'büyük üzüntü' açıkladı, Başkonsolosluğu yaralı Rus vatandaşı olmadığını duyurdu
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki patlama nedeniyle 'büyük üzüntü' açıkladı. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, yaralananlar arasında ilk... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T20:31+0300
2022-11-13T20:31+0300
2022-11-13T20:51+0300
dünya
rusya
türkiye
istiklal caddesi
istanbul
patlama
yaralı
rus vatandaşı
vatandaş
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabında yayımladığı taziye açıklamasında şöyle dedi:"İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Vefat edenlerin yakınlarına ve Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaralananlar arasında ilk belirlemelere göre Rusya vatandaşlarının bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Türk tarafının verdiği bilgiye göre 13 Kasım’da İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Konsolosluğumuzun elindeki ön bilgilere göre yaralananların arasında Rusya vatandaşları bulunmuyor.” Yetkili, Sputnik’e açıklamasında, “Patlamanın ardından İstanbul Başkonsolosluk binasının güvenlik önlemleri arttırılmadı” bilgisini verdi.
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rusya, türkiye, istiklal caddesi, istanbul, patlama, yaralı, rus vatandaşı, vatandaş
rusya, türkiye, istiklal caddesi, istanbul, patlama, yaralı, rus vatandaşı, vatandaş
Rusya Büyükelçiliği 'büyük üzüntü' açıkladı, Başkonsolosluğu yaralı Rus vatandaşı olmadığını duyurdu
20:31 13.11.2022 (güncellendi: 20:51 13.11.2022) Abone ol
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki patlama nedeniyle 'büyük üzüntü' açıkladı. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, yaralananlar arasında ilk belirlemelere göre Rusya vatandaşlarının bulunmadığını belirtti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabında yayımladığı taziye açıklamasında şöyle dedi:
"İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Vefat edenlerin yakınlarına ve Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaralananlar arasında ilk belirlemelere göre Rusya vatandaşlarının bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Türk tarafının verdiği bilgiye göre 13 Kasım’da İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Konsolosluğumuzun elindeki ön bilgilere göre yaralananların arasında Rusya vatandaşları bulunmuyor.”
Yetkili, Sputnik’e açıklamasında, “Patlamanın ardından İstanbul Başkonsolosluk binasının güvenlik önlemleri arttırılmadı” bilgisini verdi.