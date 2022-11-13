Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221113/rusyanin-istanbul-baskonsoloslugu-patlamada-yaralananlar-arasinda-rusya-vatandasi-yok-1063392910.html
Rusya Büyükelçiliği 'büyük üzüntü' açıkladı, Başkonsolosluğu yaralı Rus vatandaşı olmadığını duyurdu
Rusya Büyükelçiliği 'büyük üzüntü' açıkladı, Başkonsolosluğu yaralı Rus vatandaşı olmadığını duyurdu
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki patlama nedeniyle 'büyük üzüntü' açıkladı. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, yaralananlar arasında ilk... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T20:31+0300
2022-11-13T20:51+0300
dünya
rusya
türkiye
istiklal caddesi
istanbul
patlama
yaralı
rus vatandaşı
vatandaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103732/80/1037328002_0:0:6001:3376_1920x0_80_0_0_377804e7e2395bc9ebdfcbaf57241f32.jpg
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabında yayımladığı taziye açıklamasında şöyle dedi:"İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Vefat edenlerin yakınlarına ve Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaralananlar arasında ilk belirlemelere göre Rusya vatandaşlarının bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Türk tarafının verdiği bilgiye göre 13 Kasım’da İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Konsolosluğumuzun elindeki ön bilgilere göre yaralananların arasında Rusya vatandaşları bulunmuyor.” Yetkili, Sputnik’e açıklamasında, “Patlamanın ardından İstanbul Başkonsolosluk binasının güvenlik önlemleri arttırılmadı” bilgisini verdi.
rusya
istiklal caddesi
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103732/80/1037328002_244:0:5577:4000_1920x0_80_0_0_313659c8bfe49b1364ce38454872f9bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, istiklal caddesi, istanbul, patlama, yaralı, rus vatandaşı, vatandaş
rusya, türkiye, istiklal caddesi, istanbul, patlama, yaralı, rus vatandaşı, vatandaş

Rusya Büyükelçiliği 'büyük üzüntü' açıkladı, Başkonsolosluğu yaralı Rus vatandaşı olmadığını duyurdu

20:31 13.11.2022 (güncellendi: 20:51 13.11.2022)
© Sputnik / Burcu Okutanİstanbul Rusya Başkonsolosluğu
İstanbul Rusya Başkonsolosluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© Sputnik / Burcu Okutan
Abone olTelegram
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki patlama nedeniyle 'büyük üzüntü' açıkladı. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, yaralananlar arasında ilk belirlemelere göre Rusya vatandaşlarının bulunmadığını belirtti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabında yayımladığı taziye açıklamasında şöyle dedi:
"İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Vefat edenlerin yakınlarına ve Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaralananlar arasında ilk belirlemelere göre Rusya vatandaşlarının bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Türk tarafının verdiği bilgiye göre 13 Kasım’da İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Konsolosluğumuzun elindeki ön bilgilere göre yaralananların arasında Rusya vatandaşları bulunmuyor.”
Yetkili, Sputnik’e açıklamasında, “Patlamanın ardından İstanbul Başkonsolosluk binasının güvenlik önlemleri arttırılmadı” bilgisini verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала