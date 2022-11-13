https://sputniknews.com.tr/20221113/rusyanin-istanbul-baskonsoloslugu-patlamada-yaralananlar-arasinda-rusya-vatandasi-yok-1063392910.html

Rusya Büyükelçiliği 'büyük üzüntü' açıkladı, Başkonsolosluğu yaralı Rus vatandaşı olmadığını duyurdu

Rusya Büyükelçiliği 'büyük üzüntü' açıkladı, Başkonsolosluğu yaralı Rus vatandaşı olmadığını duyurdu

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki patlama nedeniyle 'büyük üzüntü' açıkladı. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, yaralananlar arasında ilk... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T20:31+0300

2022-11-13T20:31+0300

2022-11-13T20:51+0300

dünya

rusya

türkiye

istiklal caddesi

istanbul

patlama

yaralı

rus vatandaşı

vatandaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103732/80/1037328002_0:0:6001:3376_1920x0_80_0_0_377804e7e2395bc9ebdfcbaf57241f32.jpg

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabında yayımladığı taziye açıklamasında şöyle dedi:"İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Vefat edenlerin yakınlarına ve Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaralananlar arasında ilk belirlemelere göre Rusya vatandaşlarının bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Türk tarafının verdiği bilgiye göre 13 Kasım’da İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Konsolosluğumuzun elindeki ön bilgilere göre yaralananların arasında Rusya vatandaşları bulunmuyor.” Yetkili, Sputnik’e açıklamasında, “Patlamanın ardından İstanbul Başkonsolosluk binasının güvenlik önlemleri arttırılmadı” bilgisini verdi.

rusya

istiklal caddesi

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, istiklal caddesi, istanbul, patlama, yaralı, rus vatandaşı, vatandaş