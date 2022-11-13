https://sputniknews.com.tr/20221113/rusya-donetsk-halk-cumhuriyetinin-mayorsk-koyu-tumuyle-ozgurlestirildi---1063386813.html
Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Mayorsk köyü tümüyle özgürleştirildi
Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Mayorsk köyü tümüyle özgürleştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mayorsk köyünü tümüyle özgürleştirdiğini açıkladı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T16:05+0300
2022-11-13T16:05+0300
2022-11-13T16:07+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk
igor konaşenkov
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Özel askeri harekattaki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan Konaşenkov, "Donetsk yönünde, Rus birliklerinin başarılı taarruz eylemleri sonucunda Mayorsk köyü tümüyle özgürleştirildi. Karşı saldırılar gerçekleştiren Ukrayna ordusu, DHC'nin Pavlovka ve Nikolskoye yerleşimlerinde Rus güçlerinin ilerleyişini durdurmakta ve kaybettiği mevzileri geri kazanmakta başarısız oldu" dedi. Konaşenkov, tüm karşı saldırıların başarıyla püskürtüldüğünü ve 60'dan fazla askerin öldürüldüğünü bildirdi. Zaporojye kentindeki çatışmalarda yaklaşık 30 yabancı eğitmen ile paralı askerin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ordunun Çerkası Bölgesi'nde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir cephaneliği yüksek hassasiyetli silahlarla imha ettiğini aktardı. Krasnıy Liman yönünde Rus birliklerinin Ukraynalı güçlerin iki saldırısını püskürttüğünü anlatan Konaşenkov, topçu ve hava atışlarıyla düşmanın Rusya ordusunun uç savunma hattına iki kilometre mesafede durdurulduğunu ve zayiat veren Ukrayna tarafının başlangıç konumuna çekildiğini vurguladı. Konaşenkov, son 24 saatte 1 Mi-8 savaş helikopterinin, ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 10 havan mermisinin imha edildiğini ekledi.
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rusya, donetsk, igor konaşenkov
rusya, donetsk, igor konaşenkov
Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Mayorsk köyü tümüyle özgürleştirildi
16:05 13.11.2022 (güncellendi: 16:07 13.11.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mayorsk köyünü tümüyle özgürleştirdiğini açıkladı.
Özel askeri harekattaki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan Konaşenkov, "Donetsk yönünde, Rus birliklerinin başarılı taarruz eylemleri sonucunda Mayorsk köyü tümüyle özgürleştirildi. Karşı saldırılar gerçekleştiren Ukrayna ordusu, DHC'nin Pavlovka ve Nikolskoye yerleşimlerinde Rus güçlerinin ilerleyişini durdurmakta ve kaybettiği mevzileri geri kazanmakta başarısız oldu" dedi.
Konaşenkov, tüm karşı saldırıların başarıyla püskürtüldüğünü ve 60'dan fazla askerin öldürüldüğünü bildirdi. Zaporojye kentindeki çatışmalarda yaklaşık 30 yabancı eğitmen ile paralı askerin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ordunun Çerkası Bölgesi'nde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir cephaneliği yüksek hassasiyetli silahlarla imha ettiğini aktardı.
Krasnıy Liman yönünde Rus birliklerinin Ukraynalı güçlerin iki saldırısını püskürttüğünü anlatan Konaşenkov, topçu ve hava atışlarıyla düşmanın Rusya ordusunun uç savunma hattına iki kilometre mesafede durdurulduğunu ve zayiat veren Ukrayna tarafının başlangıç konumuna çekildiğini vurguladı.
Konaşenkov, son 24 saatte 1 Mi-8 savaş helikopterinin, ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 10 havan mermisinin imha edildiğini ekledi.