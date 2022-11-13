https://sputniknews.com.tr/20221113/roman-yazan-metro-istanbul-genel-muduru-soy-kendinden-referanslar-koyarsan-yazdiklarin-ruh-kazanir-1063404375.html

Roman yazan Metro İstanbul Genel Müdürü Soy: Kendinden referanslar koyarsan yazdıkların ruh kazanır

Roman yazan Metro İstanbul Genel Müdürü Soy: Kendinden referanslar koyarsan yazdıkların ruh kazanır

Roman yazan Metro İstanbul Genel Müdürü Soy, “Sahip olduğunuz bilgilerle kendinizden referanslar koyabilirseniz, yazdıklarınız gerçeklik, ruh ve beden... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T23:58+0300

2022-11-13T23:58+0300

2022-11-14T12:01+0300

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

gündem dişi

roman

dna

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Roman yazan Metro İstanbul Genel Müdürü Soy: Kendinden referanslar koyarsan yazdıkların ruh kazanır Roman yazan Metro İstanbul Genel Müdürü Soy: Kendinden referanslar koyarsan yazdıkların ruh kazanır

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, yazdığı bilim-kurgu romanı ve üçlemenin ilk kitabı olan ‘Tehlikenin DNA’sı’yla Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.‘Araştırmalar, bildiğim şeylerin daha derinleştirilmesiyle yapıldı’Soy, “Neandertaller çok az konuşulan bir tür. İnsanlardan çok önce yaşaması ve birçok keşfi yapmış olması bana çok ilginç geldi. Bizden farklı bir tür burada yaşamış ve dünyaya hakim olmuş. İnsan büyük bir predatör. İnsanların ortaya çıkmasından sonra yüzlerce tür yok oluyor. İnsan o kadar dominant bir tür. Bu dominant türün farklı bir türevi varmış, bizden önce var olmuş ve anlaşılmaz şekilde yok olmuş. Bu, bana çok enteresan geldi ve bu konuda araştırmaya başladım. Çocukluğumdan gelen genetik merakımın da etkisiyle roman şekillendi. Araştırmalar, bildiğim şeylerin daha derinleştirilmesiyle yapıldı” diye konuştu.Soy, şöyle devam etti:

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2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), аудио, roman, dna