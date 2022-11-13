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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221113/mozambik-avrupaya-lng-ihracatina-basladi--1063380593.html
Mozambik, Avrupa'ya LNG ihracatına başladı
Mozambik, Avrupa'ya LNG ihracatına başladı
Zengin yer altı kaynaklarıyla bilinen Hint Okyanusu'nun kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatına başladı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T12:55+0300
2022-11-13T12:56+0300
avrupa'da enerji krizi
mozambik
lng
avrupa
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Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır doğalgaz çıkarılması için çalışmaların yürütüldüğü Mozambik'te gaz ihracının bugün başladığını duyurdu. Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle enerji krizine giren Avrupa ülkelerinin Mozambik'ten ne kadar LNG satın alacağı henüz bilinmiyor. Kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde yer alan Rovuma Havzası'nda sahilden uzak bir alanda keşfedilen 100 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi, Mozambik'i doğal gaz açısından Nijerya ve Cezayir'in ardından Afrika'nın en zengin üçüncü ülkesi konumuna taşıdı. Ülkede çıkarılan LNG'nin imtiyaz sahipleri arasında Fransız şirket TotalEnergies, ABD'li petrol devi Exxon Mobil, Güney Afrika şirketi Sasol ve İtalyan Eni firmaları bulunuyor. Mozambik, sahip olduğu zengin doğal kaynaklara rağmen dünyanın fakir ülkeleri arasında.
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mozambik, lng, avrupa
mozambik, lng, avrupa

Mozambik, Avrupa'ya LNG ihracatına başladı

12:55 13.11.2022 (güncellendi: 12:56 13.11.2022)
© AFP 2022 / CAMILLE LAFFONTLNG- Mozambik
LNG- Mozambik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / CAMILLE LAFFONT
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Zengin yer altı kaynaklarıyla bilinen Hint Okyanusu'nun kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatına başladı.
Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır doğalgaz çıkarılması için çalışmaların yürütüldüğü Mozambik'te gaz ihracının bugün başladığını duyurdu.
Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle enerji krizine giren Avrupa ülkelerinin Mozambik'ten ne kadar LNG satın alacağı henüz bilinmiyor.
Kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde yer alan Rovuma Havzası'nda sahilden uzak bir alanda keşfedilen 100 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi, Mozambik'i doğal gaz açısından Nijerya ve Cezayir'in ardından Afrika'nın en zengin üçüncü ülkesi konumuna taşıdı.
Ülkede çıkarılan LNG'nin imtiyaz sahipleri arasında Fransız şirket TotalEnergies, ABD'li petrol devi Exxon Mobil, Güney Afrika şirketi Sasol ve İtalyan Eni firmaları bulunuyor.
Mozambik, sahip olduğu zengin doğal kaynaklara rağmen dünyanın fakir ülkeleri arasında.
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