https://sputniknews.com.tr/20221113/milli-bilardocu-tayfun-tasdemir-dunya-sampiyonu-oldu--1063384255.html

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu oldu

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

bilardo

altın madalya

güney kore

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Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu. Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.

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bilardo , altın madalya, güney kore