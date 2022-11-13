https://sputniknews.com.tr/20221113/milli-bilardocu-tayfun-tasdemir-dunya-sampiyonu-oldu--1063384255.html
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu oldu
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu oldu
Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T15:35+0300
2022-11-13T15:35+0300
2022-11-13T15:37+0300
spor
bilardo
altın madalya
güney kore
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Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu. Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.
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bilardo , altın madalya, güney kore
bilardo , altın madalya, güney kore
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu oldu
15:35 13.11.2022 (güncellendi: 15:37 13.11.2022) Abone ol
Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu.
Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi.
Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.