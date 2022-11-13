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Kılıçdaroğlu: 6- 6.5 milyon genç demokrasiden yana oy kullandığında Türkiye tarihini değiştirecek
Kılıçdaroğlu: 6- 6.5 milyon genç demokrasiden yana oy kullandığında Türkiye tarihini değiştirecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Seçimler belki üniversitelerin açık olduğu bir dönemde olacak. Dolayısıyla öğrencilerin ikametlerinin bulunduğu yer ile öğrenim... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 'CHP Parti Okulu 50. Gençlik Kampı Sosyal Demokrat Politikalar Eğitimi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin geleceğini gençlerin belirleyeceğini söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221112/chp-lideri-kilicdaroglu-sandiga-gidin-ve-turkiyenin-kaderini-degistirin-1063363600.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim
chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim

Kılıçdaroğlu: 6- 6.5 milyon genç demokrasiden yana oy kullandığında Türkiye tarihini değiştirecek

12:18 13.11.2022
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Seçimler belki üniversitelerin açık olduğu bir dönemde olacak. Dolayısıyla öğrencilerin ikametlerinin bulunduğu yer ile öğrenim gördükleri kentler arasında fark olabilir. Orada CHP'li gençlere daha büyük bir görev düşüyor. O gençlerin sandığa gidip oy kullanmalarını sağlamanın yolunu ve yöntemini bulacaksınız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 'CHP Parti Okulu 50. Gençlik Kampı Sosyal Demokrat Politikalar Eğitimi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin geleceğini gençlerin belirleyeceğini söyledi:
Sadece kendi insanımıza değil mazlum milletlerin de tarihine örnek olan bir partiyiz, böyle bir gelenekten geliyoruz. Dünyanın en eski, en köklü partilerinden birisiyiz. Siyasi partilerin tarihine baktığınızda yüzlerce partinin kurulduğunu ama bu partilerin çoğunun bugün hayatta olmadığını görürsünüz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 100 yıldır ayakta. Dünyanın en eski, en köklü partilerinden birisidir. Soru şu: Yüz yıldır Cumhuriyet Halk Partisi niçin ayakta? Yanıtı da çok basit. Çünkü bu partiyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize çağdaş uygarlığı yakalama ve onu aşma görevi verdi. Çağdaş uygarlığı yakalamak bilimle olur, bilgiyle olur, birikimle olur. Sosyal devlet anlayışının ne olduğunu bilmekle olur.
Herkesin kararlılıkla sandığa gitmesini isteyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam 6-6.5 milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Olağanüstü bir şey. Geçmiş seçimlerde herkes aynı partiye oy verse dahi 6-6.5 milyon genç ilk kez sandığa gidip demokrasiden yana oy kullandığında Türkiye'nin tarihini değiştirecek.
Dünya siyaset tarihi, Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiklerini görecek ve tarih bunu yazacaktır.
Seçimler belki üniversitelerin açık olduğu bir dönemde olacak. Dolayısıyla öğrencilerin ikametlerinin bulunduğu yer ile öğrenim gördükleri kentler arasında fark olabilir. Orada size daha büyük bir görev düşüyor. O gençlerin sandığa gidip oy kullanmalarını sağlamanın yolunu ve yöntemini bulacaksınız. Gerekirse biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seferber olacağız. Ya kayıtları aldıracağız sandığa götüreceğiz veya göndereceğiz gidip oy kullanacaklar. Sorumluluk sıradan bir şey değildir, sorumluluğu kabul etmek de sıradan bir şey değildir.
Bizim siyaset alanımız Türkiye'yi büyütmek. Siyaset alanımız hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmek. Siyaset alanımız sosyal devleti, sosyal demokrasiyi inşa etmek. Siyaset alanımız düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldırmak. Siyaset alanımız hapishanelerde haksız yere çürüyen insanların özgürlüğünü sağlamak için yola çıkmak. Siyaset alanımız demokrasiyi yeniden inşa etmek. Siyaset alanımız devlette liyakati sağlamak. Siyaset alanımız yargının bağımsız olmasını sağlamak.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
POLİTİKA
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin
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