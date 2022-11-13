https://sputniknews.com.tr/20221113/kanser-nedeniyle-kaybetmisti-yapay-burnu-gelismesi-icin-once-koluna-naklettiler-ardindan-yuzune-1063373357.html

Kanser nedeniyle kaybetmişti: Yapay burun kolunda geliştirildikten sonra yüzüne nakledildi

Kanser nedeniyle kaybetmişti: Yapay burun kolunda geliştirildikten sonra yüzüne nakledildi

Fransa’da kanser hastalığı nedeniyle burnunun büyük bölümünü kaybeden bir kadın, yeni bir bir tedaviyle yeni burnuna kavuştu. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T09:35+0300

2022-11-13T09:35+0300

2022-11-13T09:43+0300

fransa

burun

yaşam

kanser

sağ kol

3d yazıcı

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Fransa'da kanser hastalığı nedeniyle burnu yok olan bir kadına uygulanan tedavi tıp dünyasında ses getirdi.Kısa Dalga'nın Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre; Carine isimli 50 yaşındaki kadın, sinüsündeki tümör nedeniyle 2013'te geçirdiği ameliyatta burnunun büyük bölümünü kaybetmişti ve 8 yıldır bu şekilde yaşıyordu. Ameliyat sayesinde ölümden dönen bir çocuk annesi kadın, koku alma duyusunu kaybetmesi nedeniyle evden çıkmaya korkar hale gelmişti.Ameliyat öncesinde kadının burnunun bir kopyasını 3D yazıcıyla alan uzmanlar, bu örneği yeni tıp teknolojileri için buzda bekletti. Doktorlar temmuzda kadının koluna bir cihaz yerleştirerek kolda burun gelişmesini sağladı.Gelişen yeni implant teknolojiyle burun örneği hastanın kolunda deri altına nakledildi. İki ay içinde kolunun alt bölgesindeki doku, hücre ve kan damarlarının gelişmesiyle Carine'nin burnu kolunda yeniden doğdu.Ameliyatla kolda gelişen burun daha sonra hastanın yüzüne nakledildi. Toulouse Üniversite Hastanesi'nden bir ekip tarafından yürütülen tedaviye kulak burun boğaz ve yüz nakli uzmanları destek verdi.Yıllardır hiçbir şeyin kokusunu alamayan Carine, yeni burnuyla yeniden koku aldığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Kadın daha iyi nefes alabildiğini ve bahçesindeki bitkilerin kokusunu aldığını söylerken, doktorlar koku duyusunun gelişmesi için yeni bir ameliyat düzenlemeye hazırlanıyor.Daha önce de Malcolm MacDonald'ın kolundan yapay penis üretilmesi tıp dünyasında gündem olmuştu. 47 yaşındaki MacDonald, bir enfeksiyon nedeniyle penisinin çürümesinin ardından 6 yıl boyunca kolunda büyüyen yapay penisle yaşamış, daha sonra yapay penis ameliyatla yerine nakledilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220222/3-boyutlu-biyo-yazici-ile-yapay-damar-uretildi-1054110274.html

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fransa, burun, kanser, sağ kol, 3d yazıcı