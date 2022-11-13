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İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişemiz var
İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişemiz var
İYİ Partili Ağıralioğlu, İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda 'endişe' olduğunu ifade etti. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T15:07+0300
2022-11-13T15:12+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
iyi parti
canan kaftancıoğlu
aday
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti' programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.‘Kaftancıoğlu aday olsaydı kazanamazdı’Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek şunları söyledi:"Endişemiz var, evet. Bu endişemiz var. İstanbul'da diyelim ki Ekrem İmamoğlu adayken Canan Kaftancıoğlu'yla beraber Kaftancıoğlu da teşkilat başarısı gösterdi, Buğra başkanla iyi bir süreç yönettiler ama Canan Kaftancıoğlu aday olsaydı kazanamazdı.‘İsimlere takılmıyoruzCHP'nin çok kıymetli siyasetçileri var A takımından. Onlarla Ankara alınabilir miydinin cevabında bu. Mansur Yavaş ile alınabildi. İsimlere takılmıyoruz. Prensipte şurada durmaya çalışıyoruz. Kazanabilecek aday vurgumuzun merkezinde 'Bu kadar vaadettiklerinin uzağına düşmüş partiye karşı oranın da güvenini kazanacak bir siyasi kriter belirlemeliyiz.‘Bizim klasik sağ camide safın soluna bile durmaz sevabı azdır diye’Kazanabilir de Sayın Kılıçdaroğlu ama klasik AKP-MHP seçmeni gönülsüzdür oy vermede. Makul söylemeliyim. Bizim klasik sağ muhafazakar, refleks olarak camide namaza girince safın soluna durmuyor ki oranın sevabı azdır diye. Bu çok matah makbul bir şey olmayabilir. Ama bu refleksi görmezden gelemeyiz."
https://sputniknews.com.tr/20221113/altili-masa-toplaniyor-gundemde-btpnin-katilimi-var-1063381349.html
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kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, canan kaftancıoğlu, aday
kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, canan kaftancıoğlu, aday

İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişemiz var

15:07 13.11.2022 (güncellendi: 15:12 13.11.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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İYİ Partili Ağıralioğlu, İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda 'endişe' olduğunu ifade etti.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti' programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘Kaftancıoğlu aday olsaydı kazanamazdı’

Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek şunları söyledi:
"Endişemiz var, evet. Bu endişemiz var. İstanbul'da diyelim ki Ekrem İmamoğlu adayken Canan Kaftancıoğlu'yla beraber Kaftancıoğlu da teşkilat başarısı gösterdi, Buğra başkanla iyi bir süreç yönettiler ama Canan Kaftancıoğlu aday olsaydı kazanamazdı.

‘İsimlere takılmıyoruz

CHP'nin çok kıymetli siyasetçileri var A takımından. Onlarla Ankara alınabilir miydinin cevabında bu. Mansur Yavaş ile alınabildi. İsimlere takılmıyoruz. Prensipte şurada durmaya çalışıyoruz. Kazanabilecek aday vurgumuzun merkezinde 'Bu kadar vaadettiklerinin uzağına düşmüş partiye karşı oranın da güvenini kazanacak bir siyasi kriter belirlemeliyiz.

‘Bizim klasik sağ camide safın soluna bile durmaz sevabı azdır diye’

Kazanabilir de Sayın Kılıçdaroğlu ama klasik AKP-MHP seçmeni gönülsüzdür oy vermede. Makul söylemeliyim. Bizim klasik sağ muhafazakar, refleks olarak camide namaza girince safın soluna durmuyor ki oranın sevabı azdır diye. Bu çok matah makbul bir şey olmayabilir. Ama bu refleksi görmezden gelemeyiz."
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